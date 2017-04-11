Более 11 млн рублей может заработать бюджет Псковской области на штрафах за нарушения на дорогах

11:12, 11 апреля 2017, ПАИ

Порядка 800 тысяч рублей выделены на модернизацию комплекса «Стрелка» для фиксации нарушений Правил дорожного движения в Псковской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Валерий Филимонов на заседании администрации области 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В итоге, по словам Валерия Филимонова, на дорогах региона будут работать 5 «треног», фиксирующих нарушения, и один комплекс «Стрелка». Их будут устанавливать на наиболее опасных участках с целью снижения количества происшествий с травмами и гибелью людей. Кроме того, это позволит пополнить казну региона. «При собираемости штрафов 50%, мы принесем в бюджет 11 млн рублей, а при хорошей собираемости - еще больше», - подчеркнул начальник ГУ МЧС.

Руководитель УГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов поднял вопрос о народных дружинниках. По его словам, дружина существует в каждом районе, но хотелось бы использовать её более активно.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак назвал опыт работы дружинников по охране общественного порядка достаточно позитивным. Он добавил, что сейчас решаются вопросы страхования, выдачи удостоверений дружинникам.

Андрей Турчак спросил главу администрации Пскова Игоря Калашникова, можно ли кого-то из дружинников делегировать для обеспечения порядка на дорогах. Тот ответил утвердительно. Губернатор поручил обсудить этот вопрос и с Великими Луками.