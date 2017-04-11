На 34% выросло количество обращений в адрес псковского омбудсмена

11:19, 11 апреля 2017, ПАИ

На 34% выросло количество обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахова в 2016 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области за 2016 год уже поступил в адрес Псковского областного Собрания и губернатора Андрея Турчака, в ближайшее время он будет направлен прокурору региона. «С правами человека у нас не всегда всё так хорошо, как хотелось бы», - заметил правозащитник и добавил, что в целом ситуация в регионе выглядит достаточно стабильной. Однако, по отдельным категориям прав выявлены грубые нарушения.

По словам Дмитрия Шахова, наблюдается стабильный рост обращений по нарушению личных прав граждан, а также социальных прав, которые выражаются в задержке выплаты пособий, введении различных платных услуг. Кроме того, поступают обращения, связанные с возможным нарушением прав в сфере экологии.

Омбудсмен отметил, что впервые в этом году пришлось применять меры административного воздействия к должностному лицу, провести два крупных расследования, связанных с выявленными нарушениями прав человека. «Проверки, к сожалению, затрагивают достаточно большое количество времени. Все-таки, уполномоченный, это не то лицо, которое рассматривает первичные жалобы», - сказал Дмитрий Шахов.

Что касается личных прав и свобод гражданина, по словам омбудсмена, кардинально ситуация по сравнению с 2015 годом не изменилась, но озабоченность уполномоченного вызывают жалобы граждан на допускаемую волокиту при расследовании уголовных дел. Он отметил, что тяжкие и особо тяжкие преступления расследуются достаточно хорошо и эффективно, жалобы поступают, в основном, по бытовым делам или кражам. Также он посоветовал жителям региона быть внимательными при покупке автомобилей, так как в Псковской области участились случаи продажи краденых машин.