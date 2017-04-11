0
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
12:31
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
12:24
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
12:05
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11:38
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
10:26
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
Еще новости
Общество

На 34% выросло количество обращений в адрес псковского омбудсмена

На 34% выросло количество обращений в адрес уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахова в 2016 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он рассказал, что доклад о деятельности уполномоченного по правам человека в Псковской области за 2016 год уже поступил в адрес Псковского областного Собрания и губернатора Андрея Турчака, в ближайшее время он будет направлен прокурору региона. «С правами человека у нас не всегда всё так хорошо, как хотелось бы», - заметил правозащитник и добавил, что в целом ситуация в регионе выглядит достаточно стабильной. Однако, по отдельным категориям прав выявлены грубые нарушения.

По словам Дмитрия Шахова, наблюдается стабильный рост обращений по нарушению личных прав граждан, а также социальных прав, которые выражаются в задержке выплаты пособий, введении различных платных услуг. Кроме того, поступают обращения, связанные с возможным нарушением прав в сфере экологии.

Омбудсмен отметил, что впервые в этом году пришлось применять меры административного воздействия к должностному лицу, провести два крупных расследования, связанных с выявленными нарушениями прав человека. «Проверки, к сожалению, затрагивают достаточно большое количество времени. Все-таки, уполномоченный, это не то лицо, которое рассматривает первичные жалобы», - сказал Дмитрий Шахов.

Что касается личных прав и свобод гражданина, по словам омбудсмена, кардинально ситуация по сравнению с 2015 годом не изменилась, но озабоченность уполномоченного вызывают жалобы граждан на допускаемую волокиту при расследовании уголовных дел. Он отметил, что тяжкие и особо тяжкие преступления расследуются достаточно хорошо и эффективно, жалобы поступают, в основном, по бытовым делам или кражам. Также он посоветовал жителям региона быть внимательными при покупке автомобилей, так как в Псковской области участились случаи продажи краденых машин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
11 апреля 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
11 апреля 2017
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
11 апреля 2017
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля
11 апреля 2017
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля

Идет загрузка...