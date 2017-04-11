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Общество

Сотрудники и осужденные псковских колоний за год не совершили ни одного преступления

В колониях на территории Псковской области за 2016 год не было совершено ни одного преступления – ни сотрудниками, ни лицами, отбывающими наказания. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Шахов добавил, что идет целенаправленная политика приведения следственных изоляторов МВД в соответствие с международными и федеральными стандартами.

Он также рассказал, что случаев переполнения псковских колоний в 2016 году не было. «Это тоже достаточно важный критерий», - считает Дмитрий Шахов. Он обратил внимание, что 12% отбывающих наказание в псковских колониях - граждане иностранных государств – от европейских стран до стран Азии, Африки. «И с каждым годом количество таких граждан в наших колониях увеличивается», - заметил омбудсмен.

По его словам, чаще всего условия содержания в колониях контролируются органами прокуратуры, три раза СИЗО посещали представители иностранных государств. Дмитрий Шахов сообщил, что 2016 году федеральные органы внутренних дел выявили в Псковской области два факта незаконного привлечения к уголовной ответственности. Также ведется работа по предоставлению осужденным права на проведение религиозных обрядов в колониях, одно нарушение выявлено в этой сфере в 2016 году.

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