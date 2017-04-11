Жители Псковской области стали реже жаловаться на нарушение политических прав

11:59, 11 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области сократилось количество обращений в адрес омбудсмена, связанных с политическими правами граждан. Об этом сообщил уполномоченный по правам Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, в основном, обращения касались ограничения доступа на прием к должностным лицам органов местного самоуправления, в том числе, города Пскова. «Вполне возможно, что в 2017 году эта тема станет для уполномоченного одной из самых важных», - предположил омбудсмен.

Он отметил, что уполномоченный по правам человека дал оценку работы избирательной комиссии региона, в 2016 году она обеспечила свои полномочия добросовестно. «Моё личное впечатление – выборы, которые прошли в Псковской области в 2016 году, напомнили выборы в конце 90-х годов, когда у политических партий была возможность предоставить свои платформы на суд избирателей, почти никаких ограничений не было», - сказал правозащитник.

Особо отметил он позицию миссии международных наблюдателей, которая в Пскове носила долгосрочный характер. Дмитрий Шахов напомнил, что из доклада миссии следовало, что серьезных замечаний по прошедшей в Псковской области избирательной кампании не было.