Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников

11:38, 11 апреля 2017, ПАИ

Жители Псковской области, имеющие право на получение льгот, смогут покупать билеты на пригородные поезда со скидкой в 50%. Соответствующий проект постановления «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Псковской области» был утверждён на заседании администрации региона 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Из документа следует, что скидки будут действовать с 15 апреля по 31 октября. При этом купить льготный билет можно на железнодорожных станциях, находящихся на территории региона, и в пути следования по области.

Право на льготу имеют пенсионеры, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, подтвердившие данный факт архивными (наградными) документами или записями в трудовой книжке (труженики тыла), пенсионеры, принимавшие участие в разминировании народно-хозяйственных объектов и территории Псковской области, временно находившихся в зоне оккупации немецко-фашистскими войсками в период Великой Отечественной войны. Также скидками смогут воспользоваться ветераны труда, являющиеся пенсионерами, из числа лиц, имеющих удостоверение «Ветеран труда», награжденных орденами или медалями либо удостоенных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо награжденных ведомственными знаками отличия в труде на уровне министерств, ведомств СССР или Российской Федерации, имеющих трудовой стаж, необходимый для назначения пенсий по старости или за выслугу лет; начавших трудовую деятельность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной войны, подтвердивших данный факт архивными документами либо записями в трудовой книжке, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин.

Кроме того, к имеющим право на льготный проезд относятся ветераны военной службы по достижении возраста, дающего право на пенсию по старости в соответствии с федеральным законодательством, реабилитированные лица, те, кто пострадал от политических репрессий, граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и нагрудным знаком «Почетный донор СССР».