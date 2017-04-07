28 объектов включены в прогнозный план приватизации в Псковской области на 2017 год

11:48, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля на заседании администрации Псковской области утверждён прогнозный план приватизации имущества на 2017 год, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета по имущественным отношениям Людмила Гребнева уточнила, что в план включены 28 объектов, из них 27 - объекты недвижимости, один объект - лесничество.

В прогнозный план приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых не превышает 2 000 000 рублей, на 2017 год вошла, в том числе, продажа доли (5 %) в уставном капитале СП ООО «Псковфоринвест». По поводу этого предприятия, которое занимается лесопереработкой, Людмила Гребнева отметила, что его планировалось выставить на продажу в 2014-2015 году, однако комитет по имуществу не поддержал комитет по природопользованию. При этом она обратила внимание, что предприятие убыточное, занимается «вялотекущей деятельностью».

Также в плане значатся объекты культурного наследия регионального значения - почтовая станция XIX века с земельным участком в Пустошкинском районе, почтовая станция XIX века с земельным участком в деревне Линец Пустошкинского района, казармы (общежитие СХТ) XIX века с земельным участком в Себеже на улице Пролетарской, 14, загородная усадьба «Уткина Нива», датируемая концом XIX – началом XX века, с земельным участком в урочище Уткина Мыза Плюсского района, а также нежилые здания с участками в Пушкиногорском, Пустошкинском, Палкинском, Печорском, Островском, Бежаницком, Локнянском, Опочецком, Великолукском и Стругокрасненском районах.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак поинтересовался, какой процент от плана удастся реализовать. Людмила Гребнева ответила, что на четыре объекта уже есть покупатели. «Миллиона 2 выручим гарантированно, постараемся больше», - добавила она.