Перечень работников, имеющих право на бесплатный проезд до школы и обратно, расширен в Псковской области

11:52, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля на заседании администрации Псковской области принято постановление о предоставлении педагогическим и иным работникам государственных и муниципальных образовательных организаций области льгот на проезд от места жительства до работы и обратно. Документ расширяет перечень категорий работников образовательных учреждений, имеющих право на льготы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ранее бесплатный проезд предоставлялся только педагогическим работникам, преподающим в сельских населенных пунктах. В новом постановлении учтены льготы работникам, не относящимся к педагогическим должностям, а также льготы на проезд работников образовательных организаций, расположенных в городских поселениях (за исключением городских округов).

Мера социальной поддержки на проезд по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом предоставляется за счет средств областного бюджета. На эти цели предусмотрены 14 млн рублей. Ежемесячно льготой пользуются 988 работников образования, за первый квартал потребность в субсидиях составила 5,3 млн рублей. В прошлом году в областном бюджете были предусмотрены 7,3 млн рублей с учетом того, что постановление действовало с мая 2016 года. В 2017 году льгота начнет действовать с 15 апреля.

По окончании доклада губернатор Андрей Турчак предложил по итогам исполнения бюджета области в первом полугодии предусмотреть возможность ввести льготу с 1 января 2017 года.