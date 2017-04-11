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Общество

Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии

Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в субботу, 27 мая, в 19:00 в Большом концертном зале областной филармонии, сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса.

Билеты в ближайшее время появятся в продаже в кассе филармонии.

Генеральный спонсор конкурса – профессиональная сеть студий загара SunSity, генеральный партнер конкурса – аквапарк «Акваполис», официальный спонсор - туристическое агентство CoralTravel на Некрасова, 6.

Официальный визажист конкурса - Виктория Марчук, официальный фотограф  - Татьяна Родина, аккредитованное видео - студия Евгения Родина, стилисты проекта – лаборатория красоты MIZI.

Спонсоры: салон платьев «Klaid» на Октябрьском проспекте,  31; школа танцев Dance Family; сеть магазинов Glance, косметическая компания AVON; Josper Bar&Grill; спа-центр отеля Old Estate Hotel & SPA****; магазин «Заодно» на Коммунальной, 15б; клуб «S-Fitness»; ресторан «Инжир»; рекламное агентство «Креатив»; ТЦ «Максимус»; кондитерская «Бейкер Стрит»; NATA INN  GRILL & DANCE, «Тиффани нейл бюро» в ТРК «Акваполис»; ТК «ПИК 60»; спортивный клуб «Супер-Фитнес»; оптовая база цветов в Корытово «Мир цветов»; «Рай цветов» на Ипподромной; санаторий «Хилово»; интерьерная фотостудия «Родина»; Био-ТВ.

Организаторы конкурса - продюсерский центр «Королев продакшн», Медиахолдинг Псковской области, «Рен ТВ - Псков» при поддержке Управления культуры администрации Пскова.

Информационную поддержку осуществляют Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда - Псков», радиостанции «Ради Дача» и «7 небо», телеканалы СТС, «Пятница», «ТВ-3».

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  • «Миссис Псков - 2017
22 псковички примут участие в конкурсе «Миссис Псков 2017» Определено жюри кастинга конкурса «Миссис Псков-2017» Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017» Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
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