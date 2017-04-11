Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)

13:08, 11 апреля 2017, ПАИ

Общественный деятель, международный эксперт по социальному сиротству, эксперт Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Александр Гезалов участвует сегодня, 11 апреля, в обучающем семинаре «Пути решения проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании учебных заведений». Встреча известного общественника с выпускниками детских домов и школ-интернатов проходит в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса.

«Я сам 16 лет провел в советском детском доме и, конечно, судьба моих друзей, с которыми я вышел из детдомов, весьма печальна», - рассказал Александр Гезалов Псковскому агентству информации. «Я понимаю, что у многих детей, которые будут выходить из учреждений, будут большие сложности. И хотелось бы помочь им с этими сложностями справляться».

По словам эксперта, необходимо готовить сирот к самостоятельной жизни во время всего срока обучения в социальном учреждении. И здесь очень важен, считает Александр Гезалов, фактор человеческого участия со стороны государственной системы, общественных организаций и благотворительных объединений.

О том, как добиться успеха в жизни, эксперт расскажет сиротам на своем личном примере. Александр Гезалов родился 3 декабря 1968 года в посёлке Тума Рязанской области, с момента рождения и до 16-летнего возраста воспитывался в детских домах Владимирской области. Позднее о детдомовской жизни Гезалов рассказал в своей книге «Солёное детство».

Благотворительностью он занялся в 90-е годы, под руководством Александра Гезалова были реализованы сотни проектов поддержки детей-сирот, бездомных, заключённых: общественная столовая для бездомных Москвы и Петрозаводска, проект по усыновлению детей-сирот «Ищу маму», проекты по адаптации воспитанников и выпускников детских домов, ремонт камер в исправительных учреждениях, открытие учебных классов для подследственных подростков.

В 2008 году за деятельное участие в жизни социально незащищённых слоев населения России Александр Гезалов награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Отметим, семинар в Пскове проводится в рамках благотворительного проекта #ДетиВсейЗемли при поддержке администрации Псковской области. Подобные встречи организаторы планируют проводить регулярно.