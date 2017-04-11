Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»

12:02, 11 апреля 2017, ПАИ

Наблюдательный совет по контролю за реализацией мероприятия «Развитие комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Псковский» будет создан при администрации области. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, соответствующий проект постановления одобрили 11 апреля участники заседания администрации региона.

Председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева рассказала, что возглавит Совет первый заместитель губернатора Вера Емельянова.

Глава региона Андрей Турчак заметил, что в состав включены только три человека из общественности и поручил доработать документ в этой части. «Квота чиновников должна быть не больше 10%», - сказал он и рекомендовал включить в состав нового Совета представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, археологического сообщества, а также, например, заслуженных строителей и почётных граждан Пскова.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов попросил также обратить внимание на бизнес, который, по его словам, тоже заинтересован в том, чтобы город был привлекателен для туристов. «Сфера туризма должна быть там [в Совете — прим. ПАИ] представлена», - резюмировал Андрей Турчак.