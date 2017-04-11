Рост числа жалоб на оказание медпомощи отметил псковский омбудсмен

12:41, 11 апреля 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области на 48% выросло количество обращений в адрес уполномоченного по правам человека, касающихся социальных прав граждан, в том числе права на жилище и бесплатную медицинскую помощь. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что число обращений граждан на качество оказания медицинской помощи «резко увеличилось», особенно, из мест лишения свободы. По каждому случаю омбудсмен проводил проверку, по его словам, для этих целей приходилось привлекать территориальное управление Росздравнадзора и различные медицинские учреждения Псковской области, в отдельных случаях принимались меры по восстановлению прав. «При посещении колоний мы уделяем этой теме особое внимание», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Жители Псковской области чаще всего жаловались на несвоевременное получение медикаментов, замену зарубежных препаратов российскими аналогами.

По словам Дмитрия Шахова, «вопиющий случай» нарушения прав граждан на жильё допущен в Пскове, в связи с этим проведено расследование. Вопрос касался переселения граждан из ветхого аварийного жилья, в итоге права удалось восстановить. Дмитрий Шахов выразил надежду, что муниципальные власти после этого случая будут внимательнее относиться к потребностям граждан.