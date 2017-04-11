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Общество

Несколько охотников-нарушителей привлечены к ответственности в Псковской области

В Псковском, Островском и Бежаницком районах состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Охота». По результатам проверок выявлены четыре факта нарушения гражданами правил охоты. Все они привлечены к административной ответственности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Отделения Росгвардии по Псковской области.

В профилактических мероприятиях задействованы сотрудники подразделений центра лицензионно-разрешительной работы, ОМОН отдела Росгвардии по Псковской области и представители Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

В ходе мероприятий сотрудники Росгвардии проводили работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия. Также доводилась информация об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах,  ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.

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