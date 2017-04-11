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Общество

Экологические права псковичей Дмитрий Шахов назвал одними из самых защищённых

«Псковская область - это уникальный субъект, экологические права граждан здесь одни из самых защищенных в силу разных, в том числе, экономических причин», - заявил уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, по словам Дмитрия Шахова,  ежегодный мониторинг показывает, что с радиационной обстановкой на территории области всё в порядке, воздух тоже достаточно чистый, однако, в Великих Луках он чище, чем в Пскове. «К сожалению, в отдельных случаях есть тенденции загрязнения водных объектов», - добавил омбудсмен. В то же время он подчеркнул, что вода в Псковском и Чудском озёрах с каждым годом становится чище. «Зато Гдовский район является объектом пристального внимания с точки зрения нарушения водной экосистемы», - отметил Дмитрий Шахов и напомнил, что в 2015 году было сброшено много нечистот в водные артерии муниципалитета.

Он также заявил, что вызывает озабоченность увеличение более чем на 20% количества экологических преступлений. В 2016 году в регионе зарегистрировали 186 таких правонарушений, в том числе 168 незаконных рубок. Также омбудсмена волнует нерешенный вопрос с утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Кроме того, Дмитрий Шахов призвал уполномоченные организации размещать в общественных местах информацию с показателями, характеризующими состояние окружающей среды.

Что касается культурных прав граждан Псковской области, нарушений в этой сфере в прошлом году не отмечено. «Политика региональных властей и губернатора в этой сфере идет в полном соответствии с Конституцией РФ и нормами международного права», - заключил Дмитрий Шахов.

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