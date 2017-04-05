0
15:19
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
19:45
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
12:28
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
22:43
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21:50
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
16:22
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Еще новости
Соцсфера

В деле «о первой любви, семейных ценностях и справедливом суде» пришлось разбираться псковскому омбудсмену

Дело «о первой любви, семейных ценностях и справедливом суде» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов назвал самым резонансным среди тех, в которых ему пришлось разбираться в 2016 году.

«Люди жили в браке, но что-то пошло не так, разошлись. Были назначены алименты, мужчина исполнял свои обязанности, жил в Пскове с другой семьей», - рассказал Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.  По словам правозащитника, через 14 лет после развода в Псков с другого конца страны пришел исполнительный лист по взысканию с мужчины просроченных алиментов на сумму 600 тысяч рублей.  Приставы начали описывать всё, что возможно», - добавил Дмитрий Шахов.

Он сообщил, что запросил и проанализировал документу, в результате чего вскрылось нарушение прав гражданина. В конце января было получено решение суда, который согласился с позицией заявителя,  и отменил все предыдущие решения судов о возложения неустойки по выплате алиментов.

«В любом случае, если есть судебные решения, родители обязаны содержать своих детей и платить алименты. Права одних не должны нарушать права других», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Он также извинился перед гражданами за то, что не всегда может быстро среагировать на какую-то проблему, потому что ему приходится заниматься некоторыми вопросами тогда, когда решения уже вынесены.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины
05 апреля 2017
Игорь Потапов: Одной из главных задач на 2017 год является развитие в Псковской области телемедицины 8
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
04 апреля 2017
Минфин поможет Псковской области выполнить соцобязательства
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
04 апреля 2017
Завершена проверка по факту смерти в Новоржевском районе не дождавшейся Скорой помощи женщины
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 5
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании
21 марта 2017
Рошаль предложил Путину ликвидировать медицинские страховые компании 14
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
20 марта 2017
Продукты с истекающими сроками годности предложили продавать в онлайн-магазинах
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
13 марта 2017
Андрей Царёв продолжит представлять Псковскую область в Общественной палате РФ
Оплатить первенца
13 марта 2017
Оплатить первенца 26

Идет загрузка...