В деле «о первой любви, семейных ценностях и справедливом суде» пришлось разбираться псковскому омбудсмену

12:13, 11 апреля 2017, ПАИ

Дело «о первой любви, семейных ценностях и справедливом суде» уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов назвал самым резонансным среди тех, в которых ему пришлось разбираться в 2016 году.

«Люди жили в браке, но что-то пошло не так, разошлись. Были назначены алименты, мужчина исполнял свои обязанности, жил в Пскове с другой семьей», - рассказал Дмитрий Шахов на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. По словам правозащитника, через 14 лет после развода в Псков с другого конца страны пришел исполнительный лист по взысканию с мужчины просроченных алиментов на сумму 600 тысяч рублей. Приставы начали описывать всё, что возможно», - добавил Дмитрий Шахов.

Он сообщил, что запросил и проанализировал документу, в результате чего вскрылось нарушение прав гражданина. В конце января было получено решение суда, который согласился с позицией заявителя, и отменил все предыдущие решения судов о возложения неустойки по выплате алиментов.

«В любом случае, если есть судебные решения, родители обязаны содержать своих детей и платить алименты. Права одних не должны нарушать права других», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Он также извинился перед гражданами за то, что не всегда может быстро среагировать на какую-то проблему, потому что ему приходится заниматься некоторыми вопросами тогда, когда решения уже вынесены.