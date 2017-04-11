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Общество

«Неконтролируемая урбанизация городов» беспокоит псковского омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов выразил обеспокоенность «неконтролируемой урбанизацией городов». «Строить бетонные джунгли, в которых потом невозможно будет проживать, этот не тот путь, по которому должны идти муниципальные власти», - заявил он на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Шахов отметил, что, в частности, отсутствие нормальных парковок во дворах нарушает права граждан.

Также, по словам омбудсмена, в регионе нет действенного контроля за работой управляющих компаний, и ему продолжают поступать жалобы на систему ЖКХ, в том числе, по установке счетчиков ОДН. «Граждане должны четко понимать, что как только в доме появляются неплательщики, добросовестные плательщики начинают страдать», - сказал Дмитрий Шахов. По его мнению, без инициативы самих жильцов и согласованной работы с управляющими компаниями добиться решения этой проблемы не получится.

Говоря об экономических правах, он констатировал, что ситуация в целом стабильная. При этом, как заметил уполномоченный, на 28% выросло количество обращений по поводу нарушений трудовых прав.

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