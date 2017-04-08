Дмитрий Шахов о деле Гавунаса: Чем дольше оно расследуется, тем хуже свидетели помнят обстоятельства

12:49, 11 апреля 2017, ПАИ

Экс-депутат Псковского областного Собрания, предприниматель Михаил Гавунас пожаловался уполномоченному по правам человека в Псковской области Дмитрию Шахову на ограниченный доступ к правосудию в связи с приостановлением рассмотрения его дела. Об этом правозащитник рассказал на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Омбудсмен отметил, что по документам у Гавунаса двойное гражданство - России и Израиля. «Мы были близки к рассмотрению жалобы, но следователь отменил постановление и назначил дополнительное расследование, связанное с имущественным ущербом», - рассказал Дмитрий Шахов.

Он отметил, что вынужден был прекратить рассмотрение дела, так как не может оценивать недействующие правовые акты.

По словам Дмитрия Шахова, дело Гавунаса «непростое, следователь вынес в его отношении сложные постановления». «Мне кажется, здесь наши правоохранительные органы должны принять взвешенное решение, чтобы это дело в ближайшее время завершить. Потому что неразрешение его в установленном порядке, действительно, может нарушать впоследствии права граждан, которые проходят по этому делу», - заявил омбудсмен.

Кроме того, он добавил, что «чем дольше расследуется дело, тем хуже свидетели помнят его обстоятельства». «Всё это не создаст благоприятных условий для рассмотрения дела в суде», - заявил Дмитрий Шахов и выразил надежду, что миллиард рублей будет востребован с экс-депутата в «и так дефицитный бюджет Псковской области».

Напомним, 11 июня 2015 года в отношении Михаила Гавунаса было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.

В целях обеспечения гражданского иска, был наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащие Гавунасу и находящиеся на территории РФ, их стоимость составила 384 миллиона 823 тысячи 115 рублей 90 копеек. Кроме того, следствием были получены данные о наличии средств в размере 3 миллиона 781 тысячу долларов США (по данным на январь 2017 года – 232 миллиона рублей) на счете, открытом на имя Михаила Гавунаса в банке BNP (Paribas) Suisse SA. Следователь ходатайствовал наложить арест на данные средства. 10 января Псковский городской суд удовлетворил эту просьбу. Псковский областной суд оставил в силе это решение.

Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого обладает.