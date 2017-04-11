Водоматы на улицах Пскова пообещал проверить уполномоченный по правам человека

12:34, 11 апреля 2017, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов совместно с Ропотребнадзором проведет проверки водоматов с артезианской водой, которые появились на улицах Пскова. Об этом омбудсмен сообщил на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Так правозащитник отреагировал на вопрос, поступивший в ходе встречи с журналистами. По его словам, в адрес уполномоченного жалоб по этому поводу пока не поступало, но раз вопросы возникают, то нужно реагировать.

Дмитрий Шахов добавил, что в течение месяца гражданам сообщат о качестве воды в этих автоматах.