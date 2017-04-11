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Общество

Дожди со снегом ожидаются в Псковской области 12 апреля

12 апреля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди, местами с мокрым снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем - от +4 до +9.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

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