Без ДТП с пострадавшими прошло 10 апреля в Псковской области

13:23, 11 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в Псковской области не зафиксировали ДТП с пострадавшими. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД задержали пятерых водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего были выявлены 264 нарушения Правил дорожного движения.

В органы внутренних дел Псковской области поступило 51 заявление и сообщение о преступлениях и происшествиях, в том числе 17 - по Пскову. В оперативных сводках УМВД зарегистрировали 27 преступлений, среди которых 14 краж.