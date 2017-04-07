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Экономика

Налоговые льготы будут предоставлены инвестору псковской «Простории»

Члены Совета по инвестициям в Псковской области поддержали предоставление налоговых льгот ООО «Северо-Западная инвестиционная компания», которая приступила ко второй очереди реконструкции производственного здания под многофункциональный туристско-рекреационный комплекс по Иркутскому переулку, 2 и Октябрьскому проспекту, 50 [спортивно-развлекательный парк «Простория»]. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с комиссии по инвестициям, которая проходит сегодня, 11 апреля.

Генеральный директор ООО «Северо-Западная инвестиционная компания» Николай Загоруй рассказал, что проект начали реализовывать в 2014 году, он признан стратегическим. В октябре комплекс был введен в строй, его общая площадь составляет 24 тысячи кв. метров, из них 15,4 тыс. метров - вторая очередь. 90% площадей будут предоставлены под семейный досуг. Николай Загоруй отметил, что в проект инвестированы 454 миллиона рублей, созданы 172 рабочих места. В соответствии с законом, инвестор попросил предоставить налоговые льготы.

Председатель Госкомитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев сообщил, что налоговые льготы будут установлены с 1 октября 2016 года, поскольку здание введено в строй в этот момент, по 30 октября 2021 года. Инвестор получит льготные ставки на налог на прибыль и на имущество. 

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