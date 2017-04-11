Шесть новых АЗС намерен построить «Лукойл» в Псковской области

14:03, 11 апреля 2017, ПАИ

Шесть новых автозаправочных станций планирует построить ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» в Псковской области. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с заседания региональной комиссии по инвестициям, которое проходит сегодня, 11 апреля.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Сергей Гурьянов уточнил, что автоматические АЗС должны появиться в Пскове на пересечении Вокзальной и Советской, на пересечении улиц Молодова и Юбилейной, на Крестовском шоссе, в Любятово, в Ступниково, а также в Опочке. Это позволит создать в регионе 33 новых рабочих места.

«Новый игрок федерального уровня придаст рынку динамику, создаст конкуренцию. Это положительный результат, который имеет значение для региона», - прокомментировал намерения инвестора заместитель губернатора Сергей Перников.

Глава администрации Пскова Игорь Калашников уточнил, что возникает вопрос с территорией на улице Молодова, которая принадлежит военным. По остальным участкам вопросов нет. «А вот на перекрестке Маргелова и Юбилейной есть «историческая» заправка. Туда даже туристов возят. Вы что с ней будете делать?» - спросил Игорь Калашников. Представитель «Лукойла» сообщил, что компания выиграла два суда у Минобороны. «Бумаги оформляются, когда процесс завершится, будем делать реконструкцию», - уточнил он.

Председатель Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Людмила Гребнева, в свою очередь, заявила, что по участкам, выбранным для строительства АЗС, возникают вопросы у её подразделения. «Участки не сформированы, поэтому в процессе могут быть проблемы. Может, сначала сформировать их и поставить на кадастровый учёт?» - отметила Людмила Гребнева.

«Давайте не ставить телегу впереди лошади. При такой позиции КУГИ это будет неправильно. Определим срок, и после мы оперативно поддержим проект», - согласился с коллегой Сергей Перников.

Людмила Гребнева отметила, что в течение двух недель вместе с инвестором и комитетом по градостроительной деятельности Пскова получится определиться с конкретными участками. «После этого мы проведём инвестиционную комиссию ещё раз», - подытожил Сергей Перников.