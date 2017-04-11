Архангельские энергетики поблагодарили «Псковэнерго»

13:45, 11 апреля 2017, ПАИ

На имя директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» Константина Михайлова поступило письмо от руководства архангельского филиала энергокомпании с благодарностью за профессиональную помощь, оказанную псковскими энергетиками в подготовке и проведении Международного арктического форума «Арктика – территория диалога», который проходил в Архангельске 29-30 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В частности, в дни подготовки и проведения ответственного мероприятия командированные в Архангельскую область специалисты «Псковэнерго» выполняли работы по диагностике, тепловизионному контрою и техобслуживанию оборудования, задействованному в электроснабжении площадок МАФ. Кроме того, персонал «Псковэнерго» доставил три передвижных дизель-генераторных установки 200 кВт для обеспечения резервного электроснабжения.

Мастер «Южных электрических сетей» «Псковэнерго» Дмитрий Русаков о своей работе в дни форума: «Мой «боевой пост» располагался в самом центре города – во дворе администрации Архангельска. Я отвечал за РИСЭ 200 кВт. Работали вдвоем с напарником, Эдуардом Шуруповым. Чувствовали на себе большую ответственность - смена по 12 часов, дежурили в спецтранспорте. При нештатном аварийном отключении электроэнергии мы немедленно должны были запустить дизель-генераторную установку, чтобы она обеспечила электропитанием мэрию. Каждые два часа докладывали об обстановке в Ситуационно-аналитический центр. С рацией и телефоном на дежурстве не расставались. Архангельск понравился нам своей тишиной и спокойствием, люди не суетятся, жизнь течет плавно, и сам город красивый».

Ранее сообщалось, что генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин поблагодарил энергетиков МРСК Северо-Запада за организацию надежного электроснабжения всех площадок Международного арктического форума. В общей сложности в столицу Поморья в помощь «Архэнерго» из филиалов МРСК Северо-Запада прибыли 112 человек оперативного персонала, 116 человек ремонтного и вспомогательного персонала, установлено 23 резервных источника электроснабжения.