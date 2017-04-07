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Экономика

К весенним полевым работам приступил Великолукский свинокомплекс

Великолукский свиноводческий комплекс приступил к весенним полевым работам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Основным фактором, увеличивающим количественный потенциал урожая, является подкормка озимых в самом начале вегетации. В качестве удобрений холдинг использует органическое биоудобрения собственного производства и минеральное удобрение «сульфат амония», - рассказали на предприятии. Там отметили, что ранневесенняя подкормка способствует быстрому восстановлению вегетации растений, интенсификации продуктивного кущения, от чего, в конечном итоге, и зависит урожайность культуры.

Для рационального и экологически безопасного внесения удобрений предприятие использует российскую навигационную систему ГЛОНАСС, которая с высокой точностью отслеживает и фиксирует правильность внесения удобрений. Дозы вносимых удобрений рассчитаны на основании проведенных агрохимических обследований и применяются на каждом поле индивидуально. 

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