К весенним полевым работам приступил Великолукский свинокомплекс

13:41, 11 апреля 2017, ПАИ

Великолукский свиноводческий комплекс приступил к весенним полевым работам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

«Основным фактором, увеличивающим количественный потенциал урожая, является подкормка озимых в самом начале вегетации. В качестве удобрений холдинг использует органическое биоудобрения собственного производства и минеральное удобрение «сульфат амония», - рассказали на предприятии. Там отметили, что ранневесенняя подкормка способствует быстрому восстановлению вегетации растений, интенсификации продуктивного кущения, от чего, в конечном итоге, и зависит урожайность культуры.

Для рационального и экологически безопасного внесения удобрений предприятие использует российскую навигационную систему ГЛОНАСС, которая с высокой точностью отслеживает и фиксирует правильность внесения удобрений. Дозы вносимых удобрений рассчитаны на основании проведенных агрохимических обследований и применяются на каждом поле индивидуально.