20 безбилетных пассажиров оштрафованы в Псковской области

14:10, 11 апреля 2017, ПАИ

В Псковской области 20 безбилетных пассажиров привлекли к административной ответственности с наказанием в виде штрафа в размере 500 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

Всего с декабря 2016 года от правоохранительных органов в Государственный комитет поступили 42 материала по безбилетному проезду в автобусах городского сообщения. По итогам их рассмотрения составлены и направлены в суд протоколы.

Напомним, что безбилетный проезд в автобусах городского и пригородного сообщения является административным правонарушением. В соответствии с законодательством Псковской области безбилетный проезд в общественном автомобильном транспорте городского и пригородного маршрута, а равно неоплаченный провоз багажа влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пятисот рублей (статья 2.1 закона области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области»).

В Государственном комитете по транспорту обратили внимание, что в соответствии с Правилами пользования пассажирскими автобусами городского, пригородного и междугородного сообщения, утвержденными приказом ГППО «Псковпассажиравтотранс» пассажир обязан заблаговременно готовиться к поездке в городском и пригородном общественном транспорте; при входе в автобус городского сообщения в течение одной остановки оплатить проезд и провоз багажа, в том числе и за проезд одной остановки, не ожидая требования кондуктора или водителя, и получить соответствующие билеты.

Безбилетным является лицо, обнаруженное при проверке в транспортном средстве без билета; предъявившее поддельный билет; предъявившее билет, срок действия которого истек или в котором указана фамилия и номер документа, удостоверяющего личность, не соответствующие фамилии и номеру, которые указаны в предъявленном этим лицом документе, удостоверяющем личность; предъявившее ранее использованный билет; предъявившее билет, предназначенный для лица, которому предоставлено преимущество по оплате проезда, и не имеющее при себе документа, подтверждающего право на предоставление указанного преимущества.