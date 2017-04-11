0
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
12:31
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
12:24
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
12:05
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
12:02
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11:38
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
10:26
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
Еще новости
Общество

Более 100 тысяч квадратных метров жилья построят в микрорайонах №14 и №15 в Пскове

Проект строительства жилых домов в микрорайонах №15 и №14 в Пскове, а также детских яслей в последнем поддержали члены инвестиционной комиссии области на заседании 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Этот масштабный инвестпроект презентовало ООО «Псковская инвестиционная компания — Фонд имущества». Он был представлен, как претендующий на получение поддержки в форме его признания соответствующим установленным законом критериям.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев уточнил, что объем инвестиций в данном случае превышает 3,7 млрд рублей. Предусмотрено строительство 2 тыс. 300 с лишним квартир, более 100 тысяч квадратных метров жилья.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
11 апреля 2017
Финальное шоу «Миссис Псков 2017» состоится в областной филармонии
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
11 апреля 2017
Наблюдательный совет будет контролировать реализацию туркластера «Псковский»
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
11 апреля 2017
Скидка в 50% на проезд в поездах утверждена для псковских льготников
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
11 апреля 2017
Руководитель псковского турбюро: Обидно, что политика снова сказывается на отдыхе россиян
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля
11 апреля 2017
День освобождения узников концлагерей отмечается в мире 11 апреля

Идет загрузка...