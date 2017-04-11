Более 100 тысяч квадратных метров жилья построят в микрорайонах №14 и №15 в Пскове

13:46, 11 апреля 2017, ПАИ

Проект строительства жилых домов в микрорайонах №15 и №14 в Пскове, а также детских яслей в последнем поддержали члены инвестиционной комиссии области на заседании 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Этот масштабный инвестпроект презентовало ООО «Псковская инвестиционная компания — Фонд имущества». Он был представлен, как претендующий на получение поддержки в форме его признания соответствующим установленным законом критериям.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев уточнил, что объем инвестиций в данном случае превышает 3,7 млрд рублей. Предусмотрено строительство 2 тыс. 300 с лишним квартир, более 100 тысяч квадратных метров жилья.