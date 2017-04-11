Компания «Псков-Альянс» попросила льготу на организацию общественного питания в «Акваполисе»

14:11, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля инвестиционная комиссия рассмотрела заявку ООО «Псков-Альянс» на получение налоговых льгот по инвестиционному проекту «Зона общественного питания в ТК «Акваполис». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев уточнил, что речь идет о 826 квадратных метрах или 1,5% от общей площади комплекса. Затраты оцениваются в 21 миллион рублей, предусмотрено 21 рабочее место.

Андрей Михеев пояснил, что компания не сможет получить льготу по налогу на прибыль и на имущество, так как налог уже уплачен.

Заместитель губернатора области Сергей Перников отметил: «Хотелось бы оценку налоговой инспекции. Чтобы потом не возникло вопросов, давайте бумагу от них получим. Так будет правильно в интересах проекта. Отдельно по этому поводу собираться больше не будем. Если документ подтверждает, что мы можем дать льготу - мы это делаем».