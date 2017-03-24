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«Платонический» ПАИ-live назначен на 12 апреля

12 апреля в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live  станет представитель Ассоциации автоперевозчиков Псковской области Иван Николаев. Он - один из участников акции водителей-дальнобойщиков, протестующих против «Платона». «Платон» - это система сбора платы с водителей грузовых автомобилей массой больше 12 тонн за проезд по федеральным дорогам, действует она почти полтора года. Цель — компенсировать вред, наносимый большегрузами дорожному покрытию.

Собранные деньги поступают в Дорожный фонд и расходуются на ремонт дорог и мостов. При этом введение «Платона» вызвало недовольство водителей грузовиков, по их словам, новый сбор, по сути, дублирует транспортный налог, существенно удорожает поездку, а повышение транспортных расходов неизменно влечет за собой подорожание перевозимых товаров. Накануне грядущего повышения тарифа до 1 рубля 91 копейки за километр во многих российских регионах прошли акции протеста дальнобойщиков, выступающих за отмену платы.

Как работает «Платон» в Псковской области, какое место «плата за тоннаж» занимает в экономике местных грузоперевозок, как протестуют, сколько платят дальнобойщики региона и готово ли псковское сообщество автоперевозчиков на компромиссы? Об этом пойдет речь в прямом эфире проекта ПАИ-live . Свои вопросы Ивану Николаеву можно оставлять в чате на странице  ПАИ-live.

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