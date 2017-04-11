Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон

14:30, 11 апреля 2017, ПАИ

Выбор мяса и маринада для шашлыка – целое искусство, требующее определенного опыта. Псковский мясокомбинат предлагает шашлыки только из охлажденного мяса, выращенного на полях Псковской области. Наши профессионалы-технологи приготовили различные маринады из натуральных специй и пряностей, которые тонко подчеркивают вкус и аромат мяса, делая его еще более мягким и сочным. Используя эти знания, мы приготовили шашлык «Кавказский» из свиной шеи и тазобедренной части. В рецептуру вошли специи: соль, кориандр и красный перец, а также сок лимона. Такая смесь специй придает пряный, теплый, необыкновенный аромат.

Свинина «Деликатесная» в маринаде «Французский сад» отлично подойдет для отдыха на природе и не только! Отлично замаринованную охлажденную свинину, с добавлением лимонного сока и специй (чеснок, укроп, петрушка, лук) можно также быстро приготовить на сковороде или в духовке, что значительно сэкономит время и обеспечит аппетитный и сытный ужин для всей семьи.

Также мы с гордостью можем представить наши неизменные классические шашлыки: «Классический» в маринаде с лимонным перцем и «Деликатесный» в маринаде с майонезом, «Традиционный» в маринаде с уксусом, а для тех, кто хочет чего-нибудь более легкого - шашлык из филе куриной грудки, который можно приобрести по акции в сети магазинов «Бизон» до 23 апреля по цене 239 рублей за килограмм.

Специально к летнему сезону Псковский мясокомбинат выпустил группу продуктов - колбаски для жарки и купаты. Это продукт, ориентированный на самый широкий круг потребителей - любителей пикников и дымящихся на углях мясных продуктов в кругу друзей и семьи. Широкий ассортимент с вкуснейшими изысканными начинками позволит каждому найти свой любимый вкус наших колбасок.

Предлагаем на ваш выбор:

Колбаски для жарки «Деревенские»

Колбаски для жарки «Домашние»

Купаты «Пикантные»

Колбаски «Элитные»

Румяные, аппетитные, с ароматом копчения и дыма, наши колбаски оставят незабываемые впечатления, и воспоминания о прекрасно проведенном времени в кругу друзей у костра.

И новинка — колбаски Шашлычные для гриля. Колбаски «Шашлычные» – полукопченые колбаски, в состав фарша которых входит мясо из отборной свинины и говядины, особую пикантность и традиционный шашлычный вкус продукту придает уксус, свежий репчатый лук и специи.

А для того, чтобы ваш шашлык и купаты были еще вкуснее, мы предлагаем соусы, которые идеально подойдут к мясу. Угли и все необходимые атрибуты для идеального пикника можно также найти в сети магазинов «Бизон».