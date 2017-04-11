Немолочные жиры обнаружены в составе белорусского масла, поступившего в Псковскую область

15:22, 11 апреля 2017, ПАИ

В составе белорусского сладко-сливочного масла от ОАО «Полоцкий молочный комбинат» и ОАО «Савушкин продукт» обнаружены жиры немолочного происхождения. Груз поступил через контрольный пункт в деревне Долосцы Себежского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

В ходе лабораторных исследований специалисты выявили несоответствие образца продукции по соотношению массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного жира (пальмитиновой к лауриновой) требованиям ГОСТ, указывающее на присутствие в пробе жиров немолочного происхождения.

Вес продукции производства Полощкого молочного комбината составил около 65 кг, предприятия «Савушкин продукт» - более 2 тонн.

Предпринимаются меры по пресечению оборота некачественных партий продукции.