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Общество

Захватить с собой средства пожаротушения и связи рекомендуют псковичам, отправляющимся на шашлыки

Псковичам, отправляющимся готовить шашлык, необходимо иметь при себе средства пожаротушения и связи. Об этом заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Владимир Якунин на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть документы, которые определяют места, на которых разрешено готовить шашлык. Если поблизости таких мест нет, то нужно руководствоваться требованиями безопасности: место для костра должно быть выполнено в виде площадки с прочно установленной несгораемой ёмкостью. Костер должен располагаться в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метров от лиственного леса, расстояние от построек - 5 метров, территория вокруг мангала должна быть очищена в радиусе двух метров», - сказал Владимир Якунин.

Кроме того, по его словам, запрещено готовить шашлык на торфяных почвах, на территориях с особым противопожарным режимом, при ветре более 5 метров в секунду, под кронами хвойных деревьев, а также в ёмкостях со сквозными прогарами. «Это касается сельскохозяйственных земель и земель запаса», - уточнил представитель ведомства.

Для всех остальных земель основным требованием он назвал то, что костёр должен располагаться не ближе 50 метров до зданий и строений.

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