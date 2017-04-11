Владимир Воробьёв: Любой шашлык спрягается с употреблением спиртного

15:26, 11 апреля 2017, ПАИ

«Любой шашлык спрягается с употреблением спиртного», - сказал председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв на пресс-конференции 11 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как подчеркнул Владимир Воробьёв, не следует разворачивать жаровни в парках, скверах, на набережной реки Великой, на городском пляже, «чтобы шумный отдых и дым не мешал другим людям».

Он предложил любителям шашлыка уединиться на Завеличье и Запсковье. «Запреты на сегодня простые - отошел на 50 метров от здания и располагайся», - сказал он и добавил, что с введением особого противопожарного режима разведение открытого огня запрещается везде.

Что касается установления конкретных мест для приготовления шашлыка, то руководитель комитета отметил: «Опыт определения мест для приготовления шашлыков есть. Я интересовался точкой зрения Управления городского хозяйства, где есть возможность организовать такие места в Пскове. Таких мест должно быть много, город немаленький, но заформализовать этот неформальный отдых граждан достаточно сложно, потому что каждая компания, которая собирается отдохнуть, хочет уединиться. Поэтому сколько бы мы этих площадок ни приготовили, все равно будут люди, которые не станут их использовать».

Владимир Воробьев призвал псковичей, которые увидели, что кто-то жарит шашлык в неположенном месте, обращаться в ЕДДС или по телефону 01.