Международный день освобождения узников концлагерей в Пскове отметили торжественным митингом

16:16, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля в Пскове отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей торжественным митингом в Сквере павших борцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие представители городской власти, ветеранских организаций города и области, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», учащиеся псковских школ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Совета областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина. Она выразила сожаление, что с каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше: «В Псковской области было 34 тысячи узников, на сегодняшний день из них в живых осталось лишь 7740 человек». Раиса Кузина рассказала участникам митинга о тех условиях, в которых содержались пленные.

«Несмотря на все ужасы фашистских лагерей, наши земляки проявили небывалую стойкость, мужество и самопожертвование. Не всем довелось дожить до дня освобождения. Дети так и не познали радость детства, испытали голод, болезни, унижения, непосильный труд. Люди, которые остались в живых, нашли в себе физические и душевные силы, чтобы активно участвовать в восстановлении разрушенных городов, создать семьи и достойно воспитать детей и внуков», - сказал заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев.

Пожелания здоровья и долгих лет звучали от представителей ветеранских организаций.

Псковичи почтили память узников, погибших в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания. К памятному знаку были возложены цветы.