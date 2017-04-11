0
17:39
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
17:25
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:41
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
14:30
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
14:19
Визуальная наркомания
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Еще новости
  • Коротко
Общество

Международный день освобождения узников концлагерей в Пскове отметили торжественным митингом

11 апреля в Пскове отметили Международный день освобождения узников фашистских концлагерей торжественным митингом в Сквере павших борцов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото с pskovgorod.ru

В мероприятии приняли участие представители городской власти, ветеранских организаций города и области, воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот», учащиеся псковских школ.

С приветственным словом к собравшимся обратилась председатель Совета областной общественной организации «Социально-правовая поддержка граждан «Бывшие несовершеннолетние узники концентрационных лагерей» Раиса Кузина. Она выразила сожаление, что с каждым годом свидетелей тех страшных лет становится все меньше: «В Псковской области было 34 тысячи узников, на сегодняшний день из них в живых осталось лишь 7740 человек». Раиса Кузина рассказала участникам митинга о тех условиях, в которых содержались пленные.

Фото с pskovgorod.ru

«Несмотря на все ужасы фашистских лагерей, наши земляки проявили небывалую стойкость, мужество и самопожертвование. Не всем довелось дожить до дня освобождения. Дети так и не познали радость детства, испытали голод, болезни, унижения, непосильный труд. Люди, которые остались в живых, нашли в себе физические и душевные силы, чтобы активно участвовать в восстановлении разрушенных городов, создать семьи и достойно воспитать детей и внуков», - сказал заместитель главы города Пскова Владимир Воробьев.

Пожелания здоровья и долгих лет звучали от представителей ветеранских организаций.

Фото с pskovgorod.ru

Псковичи почтили память узников, погибших в фашистских концлагерях, гестаповских тюрьмах, гетто и других местах принудительного содержания в годы Великой Отечественной войны, минутой молчания. К памятному знаку были возложены цветы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
11 апреля 2017
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 апреля 2017
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
11 апреля 2017
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости 4
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
11 апреля 2017
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон 2
Визуальная наркомания
11 апреля 2017
Визуальная наркомания 1
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля 4

Идет загрузка...