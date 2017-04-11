Подозреваемые в краже шуруповёртов задержаны в Великих Луках

15:30, 11 апреля 2017, ПАИ

Подозреваемых в краже шуруповёртов задержали в Великих Луках сотрудники Росгвардии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, получил информацию от дежурного пункта централизованной охраны о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из домов на улице Ухтомского. Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии, потерпевшая пояснила, что некоторое время назад из ее дома совершена кража двух шуруповёртов.

Наряд группы задержания организовал поисковые мероприятия, в результате которых в одном из близлежащих дворов удалось обнаружить подозреваемых. Похищенное имущество изъято. Воров доставили в дежурную часть отдела полиции.