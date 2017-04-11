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110 га земли пострадали от палов травы в Псковской области

В этом году в Псковской области зарегистрированы 132 пала травы на площади 110 гектаров. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Владимир Якунин на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин отметил, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года количество палов снизилось на 2%.

По его словам к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечён 21 человек.

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