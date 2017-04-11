110 га земли пострадали от палов травы в Псковской области

16:06, 11 апреля 2017, ПАИ

В этом году в Псковской области зарегистрированы 132 пала травы на площади 110 гектаров. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы областного управления МЧС Владимир Якунин на пресс-конференции 11 апреля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Владимир Якунин отметил, что по сравнению с аналогичными показателями прошлого года количество палов снизилось на 2%.

По его словам к административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлечён 21 человек.