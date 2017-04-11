В Пскове установлены таблички, призывающие водителей обратить внимание на детей с ограниченными возможностями

16:19, 11 апреля 2017, ПАИ

В Пскове вблизи школы №7 установлены информационные таблички, призывающие водителей обратить внимание на детей-пешеходов с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Школа для слабовидящих и незрячих детей работает в Пскове не первый год. Коллектив учреждения в рамках учебной программы проводит с детьми различные мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма. С 2016 года образовательная организация участвует в совместном с Госавтоинспекцией проекте «Безопасная дорога детства». Он позволяет как детям, так и педагогам по-новому взглянуть на изучение Правил дорожного движения.

В рамках этого проекта по инициативе ГИБДД, общественных деятелей, педагогов, детей и их родителей администрации Псковской области была предложена инициатива по установке информационных табличек вблизи образовательной организации, где учатся дети с ограниченными возможностями здоровья. Такая инициатива была также озвучена на анонсирующей конференции, посвященной старту на территории региона Всероссийской кампании «Навстречу безопасности». В своем выступлении губернатор Андрей Турчак подчеркнул, что любые инновационные инструменты могут быть использованы.

На торжественной церемонии открытия рядом с одной из информационных табличек была проведена акция «Люби жизнь!». «Дети прочитали стихи и выпустили в небо воздушные шары в виде сердец. В своих обращениях они отметили, что иногда автолюбители торопятся и рассчитывают, что человек успеет перейти дорогу, забывая при этом, что пешеходы бывают разными. Казалось бы, внешне человек выглядит совершенно здоровым, но при этом он имеет остаточное зрение, либо поле зрения его сужено до расстояния вытянутой руки, а дальше - просто тьма. И он не видит, как к нему приближается автомобиль», - рассказали в пресс-службе ведомства.