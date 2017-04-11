Ансамблю «Сказ» из Пскова исполняется 40 лет

15:45, 11 апреля 2017, ПАИ

29 апреля 2017 года ансамблю «Сказ» им. В. Румянцева исполняется 40 лет. Коллектив готовит к юбилею новую концертную программу, премьера которой состоится 29 апреля в 16:00 в Большом концертном зале областной филармонии.

Созданный в 1977 году музыкантом, педагогом, композитором Виталием Румянцевым, коллектив сегодня носит его имя. Через 10 лет была создана танцевальная группа, которая многие годы исполняет хореографические постановки талантливого балетмейстера Юрия Ивановича Колючкина, а в данный момент руководит танцевальной группой и делает свои постановки ученица Юрия Ивановича - Яна Колюкаева.

Солистка ансамбля - Светлана Дмитриева - радует зрителей своим пением с 1986 года. Осенью 2016 года начала петь в «Сказе» молодая певица Алина Рулева, участница множества молодежных конкурсов и фестивалей. С 2007 года, продолжая традиции основателя коллектива, ансамблем руководит обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

За 40 лет существования ансамбль «Сказ» дал более 3200 концертов. Коллектив является лауреатом многих международных фестивалей и конкурсов как в России, так и за ее пределами. Ансамбль «Сказ» награжден многими дипломами, почетными грамотами, отмечен благодарственными письмами, занесён в книгу «Золотая летопись славных дел к 1100-летию Пскова». География гастрольных выступлений ансамбля «Сказ» обширна. В Пскове и Псковской области, пожалуй, нет таких концертных площадок, где бы не показали свое мастерство участники ансамбля. Слышали выступления коллектива такие города России, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Краснодарский край, города Белоруссии. Ансамбль «Сказ» хорошо знают в Германии, Франции, Финляндии, Дании, Нидерландах, Норвегии, Польши, Эстонии и Латвии. Ежегодно представляет Россию и город Псков на Международных Ганзейских днях.

Путешествуя по миру, ансамбль «Сказ» покоряет не только сердца зрителей, но и знакомится с коллективами из различных городов и стран. Гостем Юбилейного концерта станет ансамбль «Сорока» из Великого Новгорода. Дружбу с этим коллективом «Сказ» начал на Ганзейских днях в городе Пярну (Эстония) в 2010 году. «Сорока» стала первым участником проекта «В гостях у Сказа» в 2012 году.

В концерте также примет участие хор Псковской Митрополии. Дирижер Любовь Быкова.

Сформировавшийся художественный облик ансамбля «Сказ» стал для многих не только школой сценического искусства, но и жизненной школой дружбы, товарищества, взаимовыручки, любви к Родине, ее людям и творческому наследию. Глубоко национальная в своей основе творческая палитра ансамбля в процессе общения с мировой культурой обогащается новыми красками и современным звучанием.

В репертуаре ансамбля «Сказ» обработки русских народных песен, композиции основанные на псковском фольклоре, классические произведения, попурри на темы современных эстрадных произведений.

Ансамбль «Сказ» приглашает всех псковичей и гостей города на свой юбилейный концерт.