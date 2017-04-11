Молодая Лакки и опытный Рич проверили псковский вуз на наличие наркотиков

15:55, 11 апреля 2017, ПАИ

11 апреля сотрудники Псковской таможни провели антинаркотический рейд в Псковском филиале Академии ФСИН России, в результате которого наркотических и психотропных веществ не обнаружено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В профилактическом рейде приняли участие представители кинологического отдела Псковской таможни – заместитель отдела Тимур Ханнанов, главный инспектор Сергей Баланчук и инспектор Владимир Дунаев, вместе с которыми работали два лабрадора – молодая собака Лакки и опытный Рич.

Таможенники обозначили две цели проведения таких мероприятий на территории Псковского филиала Академии ФСИН России: обеспечение безопасности на территории образовательной организации и дополнительные тренировки для собак, которые приносят пользу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.