Молодая Лакки и опытный Рич проверили псковский вуз на наличие наркотиков
11 апреля сотрудники Псковской таможни провели антинаркотический рейд в Псковском филиале Академии ФСИН России, в результате которого наркотических и психотропных веществ не обнаружено. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
В профилактическом рейде приняли участие представители кинологического отдела Псковской таможни – заместитель отдела Тимур Ханнанов, главный инспектор Сергей Баланчук и инспектор Владимир Дунаев, вместе с которыми работали два лабрадора – молодая собака Лакки и опытный Рич.
Таможенники обозначили две цели проведения таких мероприятий на территории Псковского филиала Академии ФСИН России: обеспечение безопасности на территории образовательной организации и дополнительные тренировки для собак, которые приносят пользу по предупреждению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.