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Экономика

Около 200 саженцев яблони вернули в Белоруссию псковские специалисты

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района специалисты не пропустили 182 саженца яблони, выращенные в Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, на транзит и ввоз посадочного материала через указанный фитосанитарный пункт наложен запрет.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии  свежих яблок весом 1,5 тонны. Причиной послужило отсутствие фитосанитарного сертификата.

Принято решение о возврате товара на сопредельную территорию. Также во втором случае владелец груза привлечен к административной ответственности.

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