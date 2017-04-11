Около 200 саженцев яблони вернули в Белоруссию псковские специалисты

16:44, 11 апреля 2017, ПАИ

В контрольном пункте в деревне Долосцы Себежского района специалисты не пропустили 182 саженца яблони, выращенные в Белоруссии. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям, на транзит и ввоз посадочного материала через указанный фитосанитарный пункт наложен запрет.

Кроме того, в контрольном пункте в деревне Лобок Невельского района запрещен ввоз из Белоруссии партии свежих яблок весом 1,5 тонны. Причиной послужило отсутствие фитосанитарного сертификата.

Принято решение о возврате товара на сопредельную территорию. Также во втором случае владелец груза привлечен к административной ответственности.