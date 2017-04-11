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Общество

Воздержаться от жарки шашлыков на крышах и балконах призвали псковичей в МЧС

«Есть экспериментаторы, которые жарят шашлык на крышах, на балконах. Хотелось бы попросить граждан воздержаться от подобных действий», - заявил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции 11 апреля.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, Владимир Якунин напомнил, что за жарку шашлыков в не предназначенных для этого местах, предусмотрена административная ответственность. «Крыши, в основном, выполнены из битума, если вдруг мангал опрокинется, то недалеко до пожара и выгорания крыши здания. Кроме того, трудно представить, что будет, если такой мангал упадет с 5-го этажа», - отметил он.

Председатель комитета по делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций администрации Пскова Владимир Воробьёв добавил, что  чаще всего псковичи жарят шашлыки в лесопарковой зоне в Корытово, в Крестовском урочище, не берегу реки Великой. Он отметил, что на берегу в районе улиц Владимирской и Никольской в деревне Родина Псковского района шашлыки жарить можно, что необходимо предварительно подготовить территорию.

Владимир Якунин также рекомендовал псковичам не покупать с лотков и машин жидкость для розжига костра, а приобретать её только в проверенных торговых точках  - в супермаркетах. Кроме того, подчеркнул он, следует тщательно соблюдать инструкцию, не добавлять жидкость в уже горящий мангал, а также следует смотреть за детьми, чтобы они не подходили к мангалу.

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