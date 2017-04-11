0
17:39
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
17:25
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:41
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
14:30
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
14:19
Визуальная наркомания
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Лекция о мотопутешествии по Гималаям пройдет в псковском клубе «Тропы» 15 апреля

15 апреля в клубе путешествий «Тропы» пройдёт встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком. Он расскажет псковичам о своём путешествии на мотоцикле по Гималаям - от Манали до города Лех. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Встреча пройдёт в конференц-зале Театрально-концертной дирекции по адресу улица Пушкина, 13. Начало встречи в 17:00. Вход свободный.

Александр Йорк проехал в одиночку практически всю Южную и Юго-Восточную Азию, путешествовал по Индии, Непалу, Бирме, Филиппинам, Индонезии и Индокитаю. В 2012 году организовал проект путешествия по Индии «12 цветов» и за 6 месяцев проехал на индийском мотоцикле 12 тысяч километров по разным Индийским штатам и Непалу. В 2013 году Александр отправился на Филиппины, где также купил мотоцикл и проехал 8000 километров по различным Филиппинским островам. Вторая часть проекта называлась «12 островов».

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка». Проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
11 апреля 2017
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 апреля 2017
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
11 апреля 2017
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости 4
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
11 апреля 2017
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон 2
Визуальная наркомания
11 апреля 2017
Визуальная наркомания 1
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля 4

Идет загрузка...