Лекция о мотопутешествии по Гималаям пройдет в псковском клубе «Тропы» 15 апреля

16:48, 11 апреля 2017, ПАИ

15 апреля в клубе путешествий «Тропы» пройдёт встреча с мотопутешественником и блогером Александром Йорком. Он расскажет псковичам о своём путешествии на мотоцикле по Гималаям - от Манали до города Лех. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Встреча пройдёт в конференц-зале Театрально-концертной дирекции по адресу улица Пушкина, 13. Начало встречи в 17:00. Вход свободный.

Александр Йорк проехал в одиночку практически всю Южную и Юго-Восточную Азию, путешествовал по Индии, Непалу, Бирме, Филиппинам, Индонезии и Индокитаю. В 2012 году организовал проект путешествия по Индии «12 цветов» и за 6 месяцев проехал на индийском мотоцикле 12 тысяч километров по разным Индийским штатам и Непалу. В 2013 году Александр отправился на Филиппины, где также купил мотоцикл и проехал 8000 километров по различным Филиппинским островам. Вторая часть проекта называлась «12 островов».

Встреча пройдёт в рамках проекта «Ветка». Проект «Ветка» предоставляет возможность художникам, писателям, путешественникам, ученым, режиссерам, дизайнерам и многим другим интересным людям беспрепятственно и бесплатно приехать в Псков из других городов с целью поделиться своими знаниями и идеями с жителями города.