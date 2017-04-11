В Великих Луках перед судом предстанет обвиняемый в кражах из автомобилей

16:24, 11 апреля 2017, ПАИ

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по кражам из автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 18-летний житель Великолукского района совершал хищения имущества граждан из автомобилей. В ночь на 7 ноября этот молодой человек, взломав замок водительской двери, проник в «Фольксваген», стоявший во дворе дома по улице Ботвина. Из иномарки он унес магнитолу и навигатор.

А в ночь на 29 ноября молодой человек обокрал две машины на улице Дворецкой. Из одного ВАЗа через незапертый багажник обвиняемый взял сабвуфер и другое имущество, из другого, сорвав запоры капота автомобиля, похитил аккумулятор.

Причиненный злоумышленником ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий фигурант был задержан.