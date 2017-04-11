0
17:39
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
17:34
Валентин Орлов: «Нужно, чтобы было просто, но при этом гениально!»
17:25
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
14:41
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
14:30
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
14:19
Визуальная наркомания
13:08
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В Великих Луках перед судом предстанет обвиняемый в кражах из автомобилей

В Великих Луках в суд направлено уголовное дело по кражам из автомобилей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, в ноябре 2016 года 18-летний житель Великолукского района совершал хищения имущества граждан из автомобилей. В ночь на 7 ноября этот  молодой человек, взломав замок водительской двери, проник  в  «Фольксваген», стоявший  во дворе дома по улице Ботвина. Из иномарки он унес магнитолу и навигатор.

А в ночь на 29 ноября молодой человек обокрал две машины на улице Дворецкой. Из одного ВАЗа  через незапертый багажник обвиняемый взял сабвуфер и другое имущество, из другого, сорвав запоры капота автомобиля, похитил  аккумулятор.

Причиненный  злоумышленником  ущерб  превысил  20 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий  фигурант был задержан.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
11 апреля 2017
Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
11 апреля 2017
Псковское телевидение вышло на новый уровень качества трансляций (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости
11 апреля 2017
Андрей Турчак: Места в новой школе надо распределять по принципу территориальной близости 4
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон
11 апреля 2017
Псковский мясокомбинат открыл шашлычный сезон 2
Визуальная наркомания
11 апреля 2017
Визуальная наркомания 1
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
11 апреля 2017
Александр Гезалов: У многих сирот будут в жизни большие сложности (ВИДЕО)
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
11 апреля 2017
Псковские вертолётчики примут участие в воздушном показе в День Победы в Петербурге
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля
11 апреля 2017
Новую телевизионную студию презентует ГТРК «Псков» 11 апреля 4

Идет загрузка...