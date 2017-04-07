Международные соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Псковской области с 14 по 16 апреля

17:03, 11 апреля 2017, ПАИ

14-16 апреля в Пскове пройдут международные соревнования по спортивному ориентированию «Венок славы Александра Невского», сообщили Псковскому агентству информации в региональной спортивной организации «ПРО СПОРТ».

Открытие состязание пройдёт 14 апреля в 12:30 на левом берегу Псковы под стенами Кремля. Здесь же состоится городской спринт. Протяженность трасс, которые пройдут по городским улицам, составит не более трёх километров. В рамках программы «Детский спорт» партии «Единая Россия» в дисциплине городской спринт примут участие 6-е классы школ Пскова. Специально для них организаторы подготовили лёгкую трассу.

На второй день запланирован кросс в районе деревни Соколово Печорского района. Протяжённость трассы от 2 км для девятилетних спортсменов до 20 км для мастеров спорта. Трасса проходит по пересеченной местности и труднопроходимому лесу.

В третий день соревнований спортсмены посоревнуются в лесах у посёлка Серёдка Псковского района. Они проверят силы на средней дистанции.

После трёх дней соревнований станут известны общие итоги турнира. Награждение будет производиться в 30 возрастных группах - от 9 до 75 лет. По сумме первый двух дней соревнований отдельно будут награждены лучшие спортсмены старших классов школ города и определена сильнейшая школа Пскова.

В соревнованиях примут участие чемпионы и призёры чемпионатов мира и Европы. «Они заранее приехали познакомиться с местностью перед предстоящими отборочными стартами в сборную страны по спортивному ориентированию, которые пройдут в рамках Чемпионата России в мае этого года в районе поселка Старый Изборск. По итогам отборочных соревнований будет сформирована сборная России для участия в Чемпионате мира в Эстонии», - пояснили организаторы.

В этом году соревнования «Венок славы Александра Невского» пройдут в 23-й раз. История турнира началась в 1995 году, когда вся Россия отмечала 775 лет со дня рождения святого и благоверного князя Александра Невского. В последние годы на состязания приезжают более 800 спортсменов из разных районов Псковской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Смоленска, Твери, Белоруссии, Прибалтики.

Во время ориентирования используются спортивные карты лучших специалистов России, таких как Юрий Худеньких (Нижний Новгород), Валерий Киселев (Рига), Владимир и Виктор Труновы (Белгород), Сергей Гурьев (Смоленск), Олеся Мосьпан (Санкт-Петербург), Алексей Лайшев (Псков).

Организаторами соревнований является Государственный комитет Псковской области по физической культуре и спорту, комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи города Пскова, Управление образования администрации Псков. Судейское обеспечение соревнований возложено на спортивный клуб ориентирования «Русь».