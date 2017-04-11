Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области

17:19, 11 апреля 2017, ПАИ

Критерии по оценке подверженности субъектов бизнеса риску разработают в Псковской области. С таким предложением в адрес губернатора Андрей Турчака в рамках рабочей встречи 11 апреля выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей Псковской области Аркадий Мурылёв. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Губернатор поинтересовался у омбудсмена, с каким жалобами к нему обращаются псковские предприниматели. «В чём мы недорабатываем как орган исполнительной власти?» - уточнил глава региона.

Аркадий Мурылёв отметил, что обращения, поступающие от предпринимателей, решаются в досудебном порядке. «Особенно это радует, потому что с органами исполнительной власти некоторые вопросы возникают, и мы их не выводим в плоскость суда», - сказал он.

По словам Аркадия Мурылёва, жалобы, в основном, связаны с избыточными требованиями в части сбора документов, бюрократической волокитой. «Ну, и контрольно-надзорные мероприятия тоже имеют место быть, - добавил он. - Но эти жалобы в основном касаются федеральных органов власти. Радует, что сейчас по многим органам применяется рискоориентированный подход, то есть когда проверяются именно те предприятия и субъекты, которые подвержены риску. Вот в этой части, может быть, применить этот же подход и в органах исполнительной власти, которые имеют право контролировать и проверять. То есть, чтобы не всех подряд под одну гребёнку».

Для этого, по мнению правозащитника, в органах исполнительной власти должны быть разработаны критерии, по которым они будут проводить оценку риска субъектов бизнеса.

Андрей Турчак предложил уполномоченному определить себе поработку этой инициативы в качестве задачи на 2017 год. «Мне кажется, это существенно повлияет на инвестиционный климат с точки зрения привлечениях новых инвестиций и на поддержку того бизнеса, который уже работает в регионе», - добавил глава региона.