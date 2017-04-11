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Экономика

Нестационарная торговля в Псковской области станет единообразной

В ближайшее время в Псковской области будет издан приказ, приводящий к единообразию ведение нестационарной торговли. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, об этом сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей области Аркадий Мурылёв 11 апреля на встрече с губернатором Андреем Турчаком.

«Проблема существует, и за этот год мы сформировали позицию бизнеса и позицию власти, нашли общие аспекты деятельности, которые дадут именно ключевое единообразие в ведении этой деятельности», - отметил Аркадий Мурылёв.

«У нас в «лидерах» здесь город Псков», - констатировал Андрей Турчак. «Город Псков, кстати, хорошо работает в этом направлении. У него, по крайней мере, есть порядок, чего нет в других муниципалитетах, нет понимания у бизнеса, как вести деятельность в этой сфере», - оценил бизнес-омбудсмен.

Затем он остановился на проблеме, касающейся транспорта. «Мы до сих пор не можем реализовать закон о такси, который в прошлом году обсуждали. Вроде хороший закон, который регулирует диспетчерские службы, единообразие машин такси. К сожалению, прокуратура не смогла согласовать этот законопроект, так как некоторые вопросы превышают полномочия региона, и сейчас готовятся предложения, чтобы принять некоторые изменения на федеральном уровне», - рассказал Аркадий Мурылёв.

Также, по его словам, в части «снижения налоговой нагрузки по упрощенке» можно уменьшить процентную ставку для тех, кто вновь открывает бизнес, до 3% с 6%. Он пояснил, что это даст возможность бизнесу открываться на льготных условиях.

«Надо считать. В любом случае это бюджетные проектировки на 2018 год, осенью посмотрим», - заключил губернатор.

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