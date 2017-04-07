99 спортсменов собрал турнир по фехтованию «Меч Александра Невского» в Пскове

17:34, 11 апреля 2017, ПАИ

В Пскове прошел традиционный турнир по фехтованию «Меч Александра Невского». В нем приняли участие 99 спортсменов. Соревнования проводились в шести возрастных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди юношей и девушек 2001 - 2003 годов рождения победителями стали Дарья Кузнецова и Максим Колетов, второе место заняла Полина Коновалова и Михаил Николаев, третье - Екатерина Вишнева, Дарья Богданова, Никита Поляков и Амир Фатнасси.

Елизавета Барынина и Денис Федоров стали сильнейшими среди девушек и юношей 2004 - 2005 годов рождения. Второе место заняли Мария Обухова и Алексей Таранников, на третьем - Мила Иванова, Любовь Антипова, Никита Ратников, Егор Пайст.

В возрастной группе «мальчики и девочки 2006 годов рождения и моложе» места распределились следующим образом: первое место - Богдан Боговский, Ариадна Гориленко, второе место - Александр Тудаков, Александра Танцурина, третье место - Василий Дребезов, Андрей Макаров; Софья Кузьмина, Мария Полевикова.