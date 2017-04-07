0
17:13
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18:24
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
14:48
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
15:07
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
16:03
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
14:03
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
09:16
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Еще новости
Спорт

99 спортсменов собрал турнир по фехтованию «Меч Александра Невского» в Пскове

В Пскове прошел традиционный турнир по фехтованию «Меч Александра Невского». В нем приняли участие 99 спортсменов. Соревнования проводились в шести возрастных группах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Среди юношей и девушек 2001 - 2003 годов рождения победителями стали Дарья Кузнецова и Максим Колетов, второе место заняла Полина Коновалова и Михаил Николаев, третье - Екатерина Вишнева, Дарья Богданова, Никита Поляков и Амир Фатнасси.

Елизавета Барынина и Денис Федоров стали сильнейшими среди девушек и юношей 2004 - 2005 годов рождения. Второе место заняли Мария Обухова и Алексей Таранников, на третьем - Мила Иванова, Любовь Антипова, Никита Ратников, Егор Пайст.

В возрастной группе «мальчики и девочки 2006 годов рождения и моложе» места распределились следующим образом: первое место - Богдан Боговский, Ариадна Гориленко, второе место - Александр Тудаков, Александра Танцурина, третье место - Василий Дребезов, Андрей Макаров; Софья Кузьмина, Мария Полевикова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 апреля 2017
Псковичи вышли на массовую зарядку (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
05 апреля 2017
Праздник здоровья и фитнеса пройдёт в Пскове 22 апреля
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер
05 апреля 2017
До конца года в Пскове откроется врачебно-физкультурный диспансер 13
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
04 апреля 2017
Гонки на внедорожниках состоятся в Новоржевском районе 6 мая
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
03 апреля 2017
«Псков-747» сыграл вничью с московским «Строгино»
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
03 апреля 2017
На сайте ПАИ началась трансляция футбольного матча «Псков-747» - «Строгино» (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
03 апреля 2017
Сегодня ПАИ покажет в прямом эфире первый матч «Псков-747» во втором круге первенства России среди клубов ПФЛ 2016/17 годов
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах
30 марта 2017
Чемпионат Псковской области по мотокроссу стартует 9 апреля в Ваулиных горах 1

Идет загрузка...