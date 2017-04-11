Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков»

17:39, 11 апреля 2017, ПАИ

Губернатор Псковской области Андрей Турчак принял участие в открытии новой студии ГТРК «Псков». Вместе с ним на церемонии присутствовали его заместитель — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Гостям показали новую студию и процесс записи новостного выпуска. Теперь телепередача «Вести Псков» будет выходить в цифровом формате.

Кроме того, с сегодняшнего дня начнется региональное вещание ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 24» в сетях кабельных операторов Псковской области. Таким образом, теперь новости смогут смотреть не только жители Пскова, но и Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор и других муниципальных образований. Врезки будут ежедневными с 19:30 до 20:00.

Андрей Турчак поздравил коллектив телекомпании с историческим событием. «Первый раз я в этой студии оказался 10 лет назад. Тогда она мне показалась мрачной и горячей, потому что о холодном свете тогда никто не думал. То, что мы видим сегодня, — это XXI век», — сказал губернатор. Он пожелал телевизионщикам продолжать расширять свою аудиторию и больше хороших новостей.

Александр Котов отметил, что руководство телекомпании проделало большую работу по совершенствованию материально-технической базы, благодаря чему у жителей региона появилась возможность смотреть новости в более высоком качестве.

Масштабную модернизацию телевизионного производства осуществила Всероссийская Государственная телерадиокомпания (ВГТРК), филиалом которой является ГТРК «Псков». Объем вложений составил порядка 140 млн рублей. Средства были выделены по федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации».

Благодаря модернизации полностью изменен рабочий процесс: установлено новейшее телевизионное оборудование и внедрена автоматизированная система производства. Тридцать новых моноблоков со специальным программным обеспечением позволят ускорить работу сотрудников службы информационных программ.

Напомним, что первая передача областного телевидения вышла в эфир 4 ноября 1960 года. В настоящий момент вещание программ ГТРК «Псков» осуществляется на телеканале «Россия 1», на радиостанциях «Радио России» и «Маяк». Телерадиовещанием ГТРК «Псков» охвачено 96% территории области.