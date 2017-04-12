РЕВИЗИЯ: Модернизация регионального вещания на ГТРК «Псков»

10:53, 12 апреля 2017, ПАИ

11 апреля ГТРК «Псков» презентовала новую студию для регионального вещания на телеканале «Россия». От прежних декораций, хорошо знакомых жителям Псковской области, не осталось и следа, а устаревшее оборудование заменила новейшая техника. Безусловно, это радостное событие для всех, кто смотрит региональные новости, – теперь зрители смогут наслаждаться живой и яркой картинкой. К тому же, завершение процесса модернизации совпало еще с одной благой вестью – в этот день состоялся и первый региональный эфир на телеканале «Россия-24» в кабельных сетях. Для чего нужна новая техника, кто занимался дизайном студии, сколько всё это стоило, и когда смотреть региональные врезки на одном из ведущих телеканалов страны, узнала корреспондент Псковского агентства информации.

За последние два года Всероссийская государственная телерадиокомпания провела в региональных филиалах поистине революционную модернизацию телепроизводства, и рабочий процесс полностью изменился. Если говорить об изменениях для Псковской области, то они начались в октябре 2014 года, когда радиостанции «Радио России-Псков» и «Маяк-Псков» перевели на автоматизированное цифровое производство контента. Летом 2015 года началась модернизация службы информационных программ телевидения ГТРК «Псков», особенность которой заключалась в переоснащении без прерывания вещания. 28 марта 2016 года информационный выпуск «Вести-Псков» впервые вышел из новой режиссёрской аппаратной, а с 16 января этого года ГТРК «Псков» перешло на вещание в широкоэкранном формате 16:9. И вот, 11 апреля дело дошло до открытия новой студии.

Желающих поздравить сотрудников ГТРК «Псков» с новосельем оказалось довольно много. В этот день в телецентр заглянули губернатор Псковской области Андрей Турчак и его заместитель — руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков, спикер областного Собрания Александр Котов, представители Ростелекома и Телесетей, а также коллеги из региональных СМИ. Собравшиеся в буквальном смысле оказались в прямом эфире спецвыпуска новостей, который ведущий Кирилл Радион начал, несмотря на столпившихся в студии людей.

Из сюжета гости узнали, что этого события коллектив телекомпании ждал очень давно. По их заверению, новая техника помогает успевать всё вовремя. К примеру, монтажерам теперь работается, как в сказке, ведь у них появились мощные компьютеры с современным программным обеспечением. Телекомпания получила и новейшее световое оборудование, а камеры высокой четкости позволят зрителям почувствовать разницу между старой и новой картинкой. Рады событию и корреспонденты: «Нет очередей в просмотровые, всё это можно сделать на рабочем месте, что ускоряет выпуск в эфир». В общем, пришло время перемен, и единственное, что осталось неизменным – неравнодушное отношение сотрудников ГТРК «Псков» к своей работе.

Директор филиала ВГТРК ГТРК «Псков» Наталья Юрченко подтвердила значимость сегодняшнего события в развитии телекомпании: «Это огромный шаг, мы полностью перестроили наш технологический процесс». К слову, стоимость всего энергооснащения, телевизионного и радиооборудования составила более 140 миллионов рублей. Наталья Юрченко рассказала, что оформлением студии занимался псковский дизайнер, а рельсы, по которым перемещается одна из трех новых камер канадского производства, поступивших в распоряжение телекомпании, сконструировал главный инженер ГТРК «Псков».

Наталья Юрченко поблагодарила за работу всех сотрудников телекомпании: инженеров, которые, по ее словам, в буквальном смысле жили в студии во время её модернизации, режиссёров, монтажёров, операторов, «великолепных шеф-редакторов» и «самых лучших корреспондентов».

С историческим событием коллектив телекомпании поздравил Андрей Турчак. «Первый раз я в этой студии оказался 10 лет назад. Тогда она мне показалась мрачной и горячей, потому что о холодном свете тогда никто не думал. То, что мы видим сегодня, — это 21-й век», — сказал губернатор. Он заметил, что журналисты ГТРК «Псков» не только поднимают острые вопросы, но и показывают пути их решения, обратил внимание на корректную и качественную подачу информации, своевременность и оперативность, от которых зависит социальный фон в Псковской области. Открытие новой студии ГТРК губернатор назвал праздником для всех жителей Псковской области, а телевизионщикам пожелал продолжать расширять свою аудиторию и больше хороших новостей.

Александр Котов присоединился к словам поздравления и напомнил собравшимся, что руководство телекомпании проделало большую работу по совершенствованию материально-технической базы, благодаря чему у жителей региона появилась возможность смотреть новости в более высоком качестве. Он заявил, что это очень важно и для областного Собрания, ведь теперь появится возможность в прямом эфире пообщаться с избирателями, и заверил, что региональный парламент готов к тесному сотрудничеству с ГТРК «Псков».

ГТРК «Псков» находится под одной крышей с радиоцентром, и теплые слова прозвучали от заместителя директора филиала РТРС «Псковский областной радиотелевизионный передающий центр» Владимира Козловского. Он согласился, что сегодня открывается новая страница в истории телевидения и радио, теперь предстоит подать сигнал на всю область. «Выпускающим и технарям» телекомпании он пожелал творческих успехов, журналистам – новым находок, ну а радио и телевидению в целом – поддержки от областной администрации, без которой не обойтись.

Помимо открытия новой студии, 11 апреля состоялось еще одно радостное событие - с этого дня началось региональное вещание ГТРК «Псков» на телеканале «Россия 24» в сетях кабельных операторов региона. До этого вещание программ ГТРК «Псков» осуществлялось только на телеканале «Россия-1», на радиостанциях «Радио России» и «Маяк». Теперь же региональные новости смогут смотреть не только жители Пскова, но и Великих Лук, Острова, Пушкинских Гор и других муниципальных образований. Врезки будут ежедневными с 19:30 до 20:00. «Открытие региональных врезок на телеканале «Россия24» - это большой вклад в развитие телевещания в Псковской области», - прокомментировала событие Наталья Юрченко и заверила, что ГТРК «Псков» будет расширять вещание на этом телеканале.

«Региональные врезки – самый актуальный контент, - подключился к разговору заместитель директора филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Роман Пралич. - Мы очень рады, что наша развитая инфраструктура помогла реализовать такой значимый для Псковской области проект».

Не только Ростелеком распространяет в эфир программы телеканала «Россия», но и Телесети, поэтому представитель компании выразил надежду, что проведённая модернизация позволит сотрудникам ГТРК «Псков» делать качественный контент и расширить зрительскую аудиторию.

После официальных речей и фотографии в новой студии гости отправились на экскурсию по зданию телекомпании. Директор ГТРК «Псков» показала даже те объекты, доступ к которым в обычное время имею только избранные. К таким, к примеру, относится центральная аппаратная - «мозги и сердце телекомпании», где инженеры контролируют федеральный и региональный эфиры, а также современный машинный зал. Последним, кстати, сотрудники ГТРК очень гордятся – за немыслимым количеством проводов, кнопок и шкафов таятся мощности, позволяющие вещать с окраины Пскова на всю область.

Участники экскурсии также посетили комнату загрузки медиаконтента и режиссерскую – комнату, которая полностью обеспечивает выдачу программ в эфир. Здесь восседают настоящие «богини звука и картинки», которые тоже очень рады новому оборудованию. «Фактически, сейчас мы можем всё», - уверена одна из режиссёров.

Тем временем уже началась подготовка к следующему эфиру. «Надеюсь, что зрители оценят перемены, и все жители региона хотя бы периодически будут смотреть наши новости», - сказала в заключение Наталья Юрченко. Еще бы, ведь теперь ведущие будут смотреть на зрителя из светлой и стильной студии.