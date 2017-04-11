Два года до приказа

11:18, 12 апреля 2017, ПАИ

За 8 лет на посту главы Псковской области Андрей Турчак заметно охладел к прессе. В последний раз с редакторами местных СМИ губернатор встречался год назад, и то в режиме «off the record». Большое обстоятельное интервью он давал лишь пару раз, последний - и вовсе в 2013 году. Разного рода «прямые эфиры» и «горячие линии», жестко ограниченные временными рамками и «злобой дня», не в счет, - это совсем другой жанр. Похоже, что Андрей Турчак не любит жанр интервью. Тем не менее, для Псковского агентства информации он сделал исключение. ПАИ представляет вниманию читателей интервью с главой региона: о фильме «Он вам не Димон», перспективах Михаила Гавунаса, секретах принятия кадровых решений, предстоящих выборах и не только.



«Я понимал, что должен отработать два срока»

- Андрей Анатольевич, с одного из последних для губернаторского корпуса событий начнем: в отношении очередного российского губернатора возбуждено дело. Есть ощущение, что это тренд, что спецслужбы, полпредства и всякого рода контролирующие органы стали пристальнее следить за исполнительной властью в регионах?

- Да нет такого ощущения… Мне кажется, у нас в целом пристальное внимание теме коррупции уделяется. Не только губернаторы - у нас и министры сидят под домашним арестом! А внимание всегда было. Есть человеческие принципы: не воруй, и все у тебя будет в порядке. Никакой специальной кампании в отношении губернаторов на федеральном уровне точно нет. И внутри губернаторского корпуса эта тема не живет, события так не трактуются. Это факт: мы же общаемся между собой.

- Есть известная фраза: «Положение хуже губернаторского!» Она сегодня в России актуальна?

- Я с этим утверждением не согласен.

- Уже задумываетесь о третьем губернаторском сроке?

- У меня контракт с населением до 2019 года. Третий срок… Это когда будет, дожить надо… У нас сейчас задача достойно ответить на все экономические вызовы. В сентябре состоятся выборы в гордумы Пскова и Великих Лук, я не говорю уж о выборах глав районов и довыборах в областное Собрание. В марте – президентская кампания. А там уже надо будет определяться. Потому что если выборы губернатора в сентябре 2019 года, то в феврале-марте должны быть какие-то решения.

Я изначально понимал, что должен отработать два срока. И все эти разговоры, что для Турчака должность псковского губернатора это трамплин и через три года он куда-то там улетит, – это все сказки! Ни один ответственный человек, принимающий кадровые решения в Кремле, на такой срок никого и никуда не отправит. Разве что, если речь идет о том, чтобы доработать до пенсии.

По закону право на третий срок у меня есть. По моим внутренним ощущениям и убеждениям – я уже неоднократно говорил – нужно что-то менять раз в 7-8 лет… Но есть и обязательства.

- Складывается ощущение, что вы и рады бы сказать, что хочется чего-то большего…

- А почему обязательно должно хотеться большего? Не большего, а просто другого! Может быть, вернуться к семье. Может быть, тренером поработать. Но такие желания могут возникать, если на тебе нет уже повешенной ответственности. На мне она есть. Я не могу прийти и сказать: мне все надоело, я пошел заниматься тренерской работой!

«Это медицинский факт»

- 26 марта состоялся несанкционированный митинг сторонников Навального. Организаторы и активные участники в итоге оказались в полиции. Зачем нужно было до этого доводить? Не проще ли было разрешить проведение?

- А никто ничего и не запрещал. Есть определенные законом места, куда можно прийти и высказать свою позицию. Почему-то профсоюзы находят такую возможность, а эта группа граждан не смогла. Ну, пришли бы, постояли, повыступали бы. На них никто все равно не обращает внимания.

- И вместо этого им подарили несколько недель информационных поводов…

- Зато людям теперь есть чем заниматься: суды и прочее. Была тема, хотели они по ней высказаться – пришли и высказались. Но там, где это разрешено законом.

- 3 апреля городской суд вынес вердикт, согласно которому администрация области не выполнила закон в части предоставления альтернативных мест организаторам митинга, раз уж площадка, на которую они претендовали, оказалась занята. Так почему им не было предложено другое место?

- Вы меня спрашиваете?! Этим занимается аппарат администрации. Я свою позицию высказал: надо было предложить, и пусть бы они пошли туда.

- То есть вы вообще не придаете этому событию политического значения?

- Исходя не столько из количества, сколько из персоналий участников – абсолютно никакого.

Но в целом, если говорить об общероссийской ситуации, о больших городах, ситуация с этими митингами не такая смешная. Я по Питеру знаю: к детям сотрудников моей жены приходили в школы. Денег не обещали, но обещали фан, обещали максимум лайков и «движухи». А в случае задержания, если успеваешь сделать красивую фотку, а еще лучше селфи в отделе полиции, за решеткой – получишь от 8 до 10 тысяч. И это медицинский факт. Ну а то, что было у нас, даже обсуждения не заслуживает.

- Допустим, сторонники Навального снова подадут заявку на митинг в Пскове. Им дадут его провести?

- Им надо разъяснить, что просто сложилось так, что на всех площадках в городе в этот день проходили другие мероприятия: за здоровый образ жизни, еще какие-то. Как будет в следующий раз – я не знаю.

- Вы смотрели фильм Навального о премьер-министре?

- На примере скажу, по истории с моей якобы «виллой». Как у него было: фото дома сверху, участок, припаркованное авто.

А на самом деле это была сдвоенная квартира внутри этого дома - жилого комплекса на 16-18 квартир. Есть же разница: квартира или вилла? А Навальный все «упаковал» как мой дом. Во-вторых, эта квартира была имуществом некоммерческой организации, три четвертых которой принадлежали моему отцу, обеспеченному человеку, и моему старшему брату. То есть все было вырвано из контекста, наврано, включая стоимость сделки.

Такие методы, технологии работы у этого человека – надергивание и компиляции.

- Об акции за «здоровый образ жизни», которую 26 марта, параллельно с несанкционированным мероприятием, проводили члены «Молодой гвардии». Складывается впечатление, что организация в результате была выставлена на посмешище…

- Эта оценка касается всей российской молодежной политики сегодня… Очевидно, что эту тему нужно перезапускать. Уверен, что это будет востребовано не меньше, чем в поздние 2000-е.

- Что скажете про историю с баннерами Олега Брячака, о том, зачем их прикрывали машиной станции переливания крови?

- Меня митингами, какими-то растяжками или баннерами ни на какие действия не сподвигнешь.

Мне эта машина станции переливания крови была не нужна. Конечно, поставить там машину – это позор.

- Эта машина становится в один ряд с переносом места гайд-парка.

- Перенос места – это взвешенное решение, только его надо было принимать раньше. Вообще не нужно у памятника княгине Ольге устраивать акции.

«Разобрались – извинились»

- Как-то начало года не задалось. Скандал с пикетами у памятника княгине Ольге, перенос места гайд-парка, ОДН…

- ОДН – это рабочие моменты.

- Рабочие рабочими, но в общественном мнении – это ошибка власти. Продолжу ряд: дачники, индексация зарплат. Ошибки не признаем…

- Почему не признаем - признаем.

- Ошибки признают когда…

- Когда перерасчет в квитанции люди увидят…

- Нет, для людей сигнал, что ошибка признана, это когда они видят: вот этот конкретный товарищ уволен, на мороз его за ошибки…

- Неправильно. В контексте с ОДН – это неправильно. Разобрались, извинились, пересчитали – вот это правильно.

- Дачники. Вы сказали о том, что коэффициент будет снижен до 0,2, то есть на треть. А председатель общественной организации «Комиссия по садоводствам» Анна Войченко говорит о том, что вообще неправильно подсчитана кадастровая стоимость земли.

- Мы же сказали, что с этим согласны, что готовы сопроводить вас в судах. И примеры таких одиночных решений – по перерасчету кадастровой стоимости – уже есть. Люди обращаются, комитет [Псковской области по имущественным отношениям Людмилы] Гребневой их в судебном заседании поддерживает. И производится перерасчет. Это не проблема.

Главная проблема сейчас – вытащить из этого расчета земли общего пользования, которые весят прилично. Постараемся сделать это быстро.

- Когда мы перечисляли события этих месяцев, мы хотели спросить в целом о негативной тенденции.

- Да нет никакой тенденции. Так сложилось. У нас разные были полосы: черные, белые, серые. Это жизнь, не надо искать в этом закономерности И это не связано с персоналиями политического блока администрации. Мол, пришла Оксана Иванова, при Романове такого не было. Баннеры Брячака, ОДН были, когда работал Романов.

«Некоторые узнают за полчаса. Так бывает»

- Его преемник на посту начальника Управления внутренней политики Оксана Иванова – человек временный или постоянный?

- Думаю, постоянный. Она квалифицированный специалист, ей нужно чуть-чуть сбросить аппаратные оковы.

- Роман Романов, работая в администрации, был медийным человеком, активно комментировал повестку дня.

- И Оксана должна им быть, я с ней об этом постоянно говорю, ей пока тяжело. Сейчас она объект, а должна стать субъектом, и я ей об этом сказал.

- Андрей Анатольевич, ваши кадровые решения всегда держатся в тайне до последнего момента, зачастую становясь сюрпризом для самих участников процесса назначений и увольнений. Для чего?

- Да нет, делается все не так. Озвучивается, может быть, так, выглядит со стороны.

- Ну вот Александр Гизбрехт, к примеру, сказал журналистам, что узнал о своем увольнении с поста директора «Псковпассажиравтотранса» от них...

- Узнал или сделал вид, что узнал? С Гизбрехтом мы, конечно, встречались накануне. Решение об увольнении стало результатом совместного обсуждения ситуации с прокуратурой. Или, вы думаете, я с [экс-председателем комитета по природопользованию Натальей] Вдовиной не встречался? Я с каждым, кто увольняется, встречаюсь.

- И для Владимира Шураева не было сюрпризом, что он теперь директор Ассоциации муниципалитетов?

- Конечно, мы разговаривали!

- То есть это миф, что люди узнают о принятых в их отношении кадровых решениях непосредственно на заседании администрации?

- Некоторые узнают за полчаса. Так бывает. Но ни одного некорректного увольнения, когда к человеку отнеслись бы неуважительно, у нас не было.

- Как скандал вокруг роста платежей за имущество общедомового назначения повлияет на дальнейшую карьеру Андрея Агапова, который до сих пор остается и.о. руководителя областного комитета по ЖКХ?

- Он принял решение по ОДН исходя из установок Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. С таким же успехом можно и мне этот вопрос задать: как я допустил, что они это решение приняли? Что касается карьеры, то из отопительного сезона благополучно выйдем, и Андрей Агапов избавится от приставки «и.о.».

- Дмитрий Месхиев – фигура в Пскове…

- Одиозная?

- Неоднозначная… У многих есть мнение, что он продвигает интересы некого бизнеса. В Питере ведь к нему тоже была масса вопросов, связанных с финансами…

- Основные вопросы в Петербурге к нему были после попытки реорганизовать театральное сообщество по поручению профильного вице-губернатора [с декабря 2011 по август 2012 года Дмитрий Месхиев занимал пост председателя Комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга - ПАИ]. Ему поставили задачу, он начал творческую часть разводить с хозяйственной. Началась буча, стали писать письма президенту и премьер-министру. Вице-губернатор, конечно, весь в белом. А Диму сделали козлом отпущения.

А все, что было с Союзом кинематографистов… [В 2008-2014 годах Дмитрий Месхиев возглавлял петербургский Союз кинематографистов, в настоящее время проходящий процедуру банкротства - ПАИ] Я думаю, в ближайшее время вы все узнаете и услышите извинения. Уж не знаю, найдет ли в себе силы Союз публично это сделать… Там ситуация на 360 градусов поменяется…

- А что случится? Суды закончатся?

- Да.

«Главы районов могут быть спокойны»

- Как относитесь к идее укрупнения российских регионов? Может ли это помочь их развитию?

- Что касается нашей области, то никаких исторических, географических посылов для этого нет. Псковская область самодостаточна. Говорить про экономический макрорегион можно, но это не влечет за собой изменение границ и административного устройства. Мы и так сегодня во многом зависим от Санкт-Петербурга. Макрорегион Северо-Запада фактически существует.

- А объединение муниципальных районов внутри области возможно?

- Не будет объединения. В ближайшее время. Этот вопрос никогда для нас не стоял ребром. Мы в свое время просто прикидывали варианты. На повестке дня его нет.

- А что должно, может случиться, чтобы этот вопрос появился в повестке?

- Как и в истории с объединением регионов надо смотреть потенциал, доходные базы. Не всегда минус на минус дает плюс, и плюс на минус не всегда будет плюс. Поэтому нет пока таких планов, главы районов могут быть спокойны.

Но. Рано или поздно мы придем к исчезновению таких атавизмов, как пригородные районы. Города Псков и Великие Луки расширяются и будут расширяться. Здесь возможно в среднесрочной перспективе или изменение границ, или создание городского округа. Такое возможно.

«В этот момент у всех «щелкнуло»

- Вы неоднократно высказывали симпатию Рамзану Кадырову, который для многих является, мягко говоря, одиозной фигурой. Те же псковские десантники вряд ли в большинстве своем разделяют ваши чувства…

- Рамзан сделал столько для цементирования ситуации на Кавказе, чтобы у нас «в подбрюшье» ничего не происходило, сколько никто не сделал. Да, понятно, есть повышенное внимание федерального центра. Вложены большие средства. Но республика преобразилась.

- На многомиллиардные транши в Пскове тоже можно было бы построить небоскребы…

- Вопрос не только в Грозном-сити. В Чечне сегодня к каждому селу ведут асфальтовые дороги. Он это сделал. Ну и вопрос не только в экономике. Они же до сих пор регулярно зачищают «зеленку», ищут схроны, лесные лагеря.

Он уважает русских. Он не играет это. На церемонии открытия поклонного креста [2 марта 2017 года в Чечне открыли поклонный крест в память о десантниках 6-й роты - ПАИ], когда Лидия Ивановна [Евтюхина, мать Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина, командовавшего бойцами 6-й роты в их последнем бою - ПАИ] выступала, он к ней подошел, обнял и сказал: «Прости, мама». В этот момент у всех «щелкнуло».

«Вам по-человечески надо?»

- Среди псковских политиков есть те, с кем вы никогда не сядете за один стол?

- Это очень однобокая позиция, не может такого быть! Что значит «не сяду?» Нужда заставит – сядешь! Я же не тренер в детском клубе!

- То есть если, скажем, закроется дело Михаила Гавунаса и он вернется?..

- Если у закона к нему не будет вопросов, пусть возвращается, занимается бизнесом. Бизнес у него в регионе есть. Никто этот бизнес, как бы ни рассказывали сказки, не атаковал, предприятия работают. Никаких массовых проверок, изъятий и прочего – не было. Мы понимаем, что там трудится очень много людей, печерян в первую очередь.

Павел Николаев какие рассказывает сказки? Что пытались отобрать у Гавунаса предприятие. Это чушь. Полная. Никому этот комбинат [принадлежащий Михаилу Гавунасу завод «Евро-Керамика» в Печорах - ПАИ] не нужен! А региону он нужен – как налогоплательщик.

- Когда Гавунаса лишали депутатского мандата, вами были сказаны слова, что он не просто нарушил закон, он вас предал, он вас обманул…

- Он не мог меня предать, потому что он мне не друг. Он меня обманул. Я был в администрации президента, я говорил, что у Гавунаса нет двойного гражданства, и я за это отвечаю, что я ему верю, что видел бумаги – нет гражданства. Когда меня позвали второй раз, сказали: Андрей Анатольевич, это фейк. Я говорю, этого не может быть, я за этого человека отвечаю… Когда на третий раз мне показали бумаги…

- Олег Брячак во время избирательной кампании прошелся по вам, по вашей семье. А ведь вам с ним работать как с депутатом областного Собрания…

- Да мне не надо работать с ним в областном Собрании. У меня есть мои товарищи, есть фракция «Единой России», у нее конституционное большинство. Задаст вопрос - я отвечу, он же избранный депутат. Было уже такое. И сказки он в моем присутствии читал.

Но это не значит, что мы не будем отвечать на вопросы фракции «Справедливая Россия».

- Это вы даете профессиональную оценку отношений…

- Вам по-человечески надо? Мне этот человек неприятен. Не потому что он сказал, что Турчак плохой, не потому что он организовывает митинги – а потому что он человек такой.

- Продолжим об оппозиционных политиках. Есть расхожая точка зрения, что одна из ваших ошибок как политика - это создание почвы для превращения Льва Шлосберга в персону федеральной узнаваемости.

- Ерунда. Он вырос до уровня федерального политика в «Яблоке», потому что в этой партии другие – слабы. Несложно это сделать на фоне Явлинского, взбалмошного Митрохина продвинуться Шлосбергу с его образованием и языком, он ведь умный человек.

- Сложно – если про тебя не пишут, не говорят, не показывают…

- Кризис в «Яблоке» - налицо. Там выжженная кадровая скамейка. Явлинский годами уничтожал конкурентов, чтобы оставаться на пике – вот к чему все пришло. А запрос на обновление есть. На этом фоне там появился Шлосберг. И не только он, например, Эльвира Слабунова. Появилась не только потому, что пикировалась с карельским губернатором.

- Стал бы Шлосберг известен, если бы конкретные информационные поводы, создаваемые усилиями в том числе его оппонентов, не привлекли к нему внимание?

- Конечно, какую-то долю известности он за счет этого получил. И что?

Это значит, что можно нарушать закон? Его незаконно лишили мандата? Суды прошли, законность решения не оспорена. В чем тогда вопрос? Надо было закрыть глаза? А потом закрыть глаза на двойное гражданство печорских чиновников и депутатов и не вычищать там органы власти, избирком и отдел полиции?

Никакой самоцели удалить Шлосберга из Собрания, как это было интерпретировано, не было. А известность он получил не потому, что лишился мандата, а после того, как вместе с «Дождем» прыгал по могилам десантников, лез к родственникам на похоронах.

«Не был бы уверен в «Моглино», не занимался бы им»

- Был такой первый губернатор Псковской области Добряков, про него никто уже не помнит. Потом был Туманов, он запомнился тем, что активно продвигал культ княгини Ольги. Потом был Михайлов, который дотировал водку. Потом был Кузнецов, который закрывал школы. Потом был Турчак. Что скажут про Турчака?

- Я не рефлексировал, не знаю, что скажут. Надеюсь, хорошее. Еще два года работать. Рано. Думаю, что у разных людей будут разные ассоциации. Надо перинатальный центр достроить, школы в Пскове, в Великих Луках.

- Может, хотелось бы запомниться созданием особой экономической зоны «Моглино», реставрацией Изборска?..

- Я бы не стал выдергивать один только Изборск. Может, массовой реставрацией объектов культурного наследия.

Хотелось бы, чтобы особая экономическая зона заработала, появились резиденты. А это будет, у меня в этом нет никаких сомнений. Если бы я в этом не был уверен, мы бы этим не занимались.

Мусолят тему «почему так долго?» Возьмите ватман, нарисуйте календарь, начиная с месяца, когда вышло постановление правительства, сделайте отступ влево, когда до меня эта тема только начала обсуждаться. После выхода постановления правительства возьмите срок, через который регион реально деньги получил, – это же пропасть. Потом конкурсы и прочее – мы двигаемся нормально.

Да, нет бума резидентов, но его нет, потому что мы вместе со всей страной в экономическую яму попали с 2014 года. Мы потеряли турка, текстильное производство, который сразу занял бы 50% этой площадки, уже переговоры были закончены. И здесь – самолет. «Выстрелила» бы эта тема, был бы в Пскове текстильно-швейный кластер, как на юге области – промышленный.

Сейчас строятся два завода, немцы зайдут. И это еще не все, не могу сейчас разглашать все.

Хотелось бы быстро, но не получается.

Дорогами. Не теми, которые сейчас. Теми, которые семь лет простояли.

- А что происходит с дорогами сейчас? «Переход через ноль»? Люди смеются.

- Зря смеются. Зря. Есть дороги, которые три года простояли, а есть и те, что шесть лет. Если вы хотите профессионально в этой теме разобраться, надо взять адресный перечень дорог, которые начали ремонтироваться с моим приходом: активные ремонты 2009-2011 годов. Взять и наложить на адресный перечень «Убитых дорог» сейчас и посмотреть, сколько они простояли. Вот это и будет ответ.

Пять-семь лет для ремонта методом фрезирования верхнего слова – это очень большой срок. Мы никогда не делали «пирог». Я «пирог» помню только, когда в 2007 году при Кузнецове Октябрьский проспект ремонтировали.

«Кастрюля серых макарон»

- Что не удалось за пройденный путь?

- Решить проблему с борщевиком.

Но это не главная, конечно, проблема. Главная – это демография.

- Решение о том, какой будет поддержка семей, в которых появляется первый ребенок, принято?

- Нет.

- Наши блогеры, комментируя эту инициативу, отметили, что лишняя помощь – это всегда хорошо, но реального влияния на демографические процессы не будет. Когда инициативу впервые обнародовали, звучало слово «стимулирование». Так вот стимулирования-то нет, есть мера поддержки…

- Действительно, вопрос не в стимулировании, а в поддержке. Это еще одна форма социальной поддержки, которая, может быть, в каких-то случаях станет маленькой гирькой при принятии решения - рожать или нет. Хотя я в этом сомневаюсь.

- Почему вместо рождения первого ребенка не поддержать еще больше рождение второго, третьего? Региональный маткапитал ведь не индексировался.

- У нас сохраняется положительная динамика по вторым, по третьим родам.

А по статистике, у нас спад перворожденных. Боятся, наверное, рожать первого. Либо ценностные ориентиры у поколения сменились. Десять-пятнадцать лет назад мы ведь о другом думали. Мы рожали. А сейчас молодежь думает, как их западные сверстники. У них нормальным считается в брак вступать, не как когда-то у нас в 19-20 лет – и сразу дети, а в 35 лет. Он должен найти работу, сделать карьеру и только после этого создавать семью. Моему старшему сыну двадцать первый год, и пока у него мыслей о семье, о ребенке нет.

У меня к двадцати трем годам было двое детей. Я прекрасно помню - кастрюля серых макарон и пачка сигарет на двоих. Да, мы к родителям по воскресеньям ездили, по очереди, то к моим, то к родителям супруги, чтобы поесть. Это 1996 - 1998 год.

Но при всем при этом у детей были памперсы, гипоаллергенное детское питание и так далее. Потому что у нас была ответственность, понимаете?

Конечно, линейно стимулировать к рождению вообще нельзя. Это должно быть несколько компонентов, и один из них – социальная обустроенность. Например, уверенность, что, когда ребенку исполнится 1,5 года, можно будет отдать его в ясли, в садик. Если будет понимание, что есть школа, есть работа.

Мне кажется, что большим стимулированием для нас было бы решение вопроса по финансированию программы «Молодая семья», чего лукавить. Если бы эта программа работала и на нее в регионе были деньги – не нужны были бы никакие стотысячные выплаты.

- Раз заговорили о перинатальном центре и школе. В профессиональной среде есть опасения, что усугубится кадровый дефицит в других медучреждениях и школах, поскольку надо будет набирать коллективы на новые объекты.

- У коллектива перинаталки есть уже хороший костяк, это те, кто уже сейчас работает в перинатальном центре. Ведь это будет единый комплекс, единое учреждение. Сейчас идет добор персонала, этим занимается [председатель комитета по здравоохранению и фармации Игорь] Потапов. Такой же процесс, как шел в сосудистом и онкоцентрах.

А по школам, конечно, стоит задача не допустить, чтобы коллективы распались, если кто-то перейдет в новую школу. Конечно, какие-то перетоки будут…

Но вопрос хороший. Это работа [председателя управления образования области Александра] Седунова, будем его этим вопросом мучать.

- По школе внезапно возникла проблема по приему туда первоклашек. Уже были составлены списки, прошло установочное родительское собрание, и тут – бац! – списки аннулировали.

- Да, знаю об этой ситуации. Смотрите, что происходит. Школа на стыке двух муниципалитетов – Пскова и Псковского района. И понятно, когда в нее записываются дети жителей района, которые живут рядом, например, на улице Балтийской. Но ведь туда массово пытаются записаться и дети из Черехи!

Думаю, логично управлению образования распределять места по принципу доступности, территориальной близости. Ребята из Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которые там уже учатся, в новую школу переберутся в полном составе. Остается некий свободный дебет, который должен быть распределен между формальными жителями Пскова, опять же, близлежащего Рижского микрорайона, Балтийской и других улиц. Мы этот вопрос обсудили и с Наталией Соколовой [уполномоченный по правам ребенка в Псковской области – ПАИ], с городскими депутатами.

Уверен, что скоро будет принято итоговое решение.

«Реальный противник – это протест»

- В сентябре предстоят выборы глав семи районов. В каких из них есть желание, необходимость глав поменять?

- Исходя из тех встреч с населением, с активом районов, да, у нас появились сомнения по Палкинскому району, там не все благополучно в отношениях между главой и руководителями волостей, авторитарный стиль общения главы сказывается; по Дедовичскому району, считаю, что мы правильно решили провести там предварительное партийное голосование, пусть борются, там есть кандидаты. И по Печорам проявилась разная позиция некоторых глав поселения, там нет монолита, есть некая усталость от главы. Давно районом руководит, вероятно с этим связано.

- Насколько вы доверяете предварительному партийному голосованию, например, той модели, что будет применяться в Пскове?

- В Пскове, я уверен, на праймериз будет обеспечена конкуренция в каждом округе. Учитывая, что следующие выборы в представительные органы власти еще не скоро, количество желающих, в том числе и тех, кто готов примкнуть из других партий, уже большое. Желающие просто ломятся: из партий, из бизнеса, из активистов.

- Есть ли среди этих желающих из других партий знаковые персонажи?

- Есть.

- Кто, секрет?

- Секрет раскроется 27 апреля, последняя дата подачи заявления для участия в праймериз.

- Некоторые считают, что участие в праймериз – это верный билет попасть в гордуму.

- Есть такое впечатление. Оно складывается из звонков, не мне, я их игнорирую – Жаворонкову, Цецерскому, Калашникову, например. Все же пытаются «зайти» через кого-то.

- У «Единой России» на этих выборах есть реальный конкурент?

- Конечно, есть. Она сама. И протест. Он может повлиять на баланс сил при голосовании в сентябре.

- Вы же наверняка будете задействованы на выборах в Пскове или команда Цецерского – это правильно?

- На том этапе это дало свой результат, на этом, думаю, что не сработает.

Тогда был конфликт, на почве конфликта это работало.

- Или потому что команды нет?

- У Ивана Николаевича действительно высокий уровень доверия, и если брать плюс на минус, то тут будет устойчивый плюс.

- А вы вообще доверяете социологии?

- Нет.

Беседовали Максим АНДРЕЕВ, Александр МАШКАРИН