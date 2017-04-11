Как не попасть на удочку наркоторговцев в соцсетях рассказали псковским студентам полицейские

19:24, 11 апреля 2017, ПАИ

10 апреля в псковском медицинском колледже состоялось заседание круглого стола «Здоровье – это личный успех каждого!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью встречи стала популяризация здорового образа жизни в подростково-молодежной среде и привлечение внимания общественности к состоянию здоровья подрастающего поколения.