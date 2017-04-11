Как не попасть на удочку наркоторговцев в соцсетях рассказали псковским студентам полицейские
10 апреля в псковском медицинском колледже состоялось заседание круглого стола «Здоровье – это личный успех каждого!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Целью встречи стала популяризация здорового образа жизни в подростково-молодежной среде и привлечение внимания общественности к состоянию здоровья подрастающего поколения.
Участие в обсуждении приняли обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений Пскова, волонтеры областной школы здорового образа жизни, а также эксперты-специалисты учреждений системы профилактики региона.
Специалисты из Центра медицинской профилактики и сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области рассказали, в частности, о признаках, причинах и последствиях депрессивных состояний. Шла речь о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о том, как не стать жертвами насильственных действий, как не попасть на удочку наркоторговцев в социальных сетях.