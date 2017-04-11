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Общество

Как не попасть на удочку наркоторговцев в соцсетях рассказали псковским студентам полицейские

10 апреля в псковском медицинском колледже состоялось заседание круглого стола «Здоровье – это личный успех каждого!» Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Целью встречи стала популяризация здорового образа жизни в подростково-молодежной среде и привлечение внимания общественности к состоянию здоровья подрастающего поколения. 

Участие в обсуждении приняли обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений Пскова, волонтеры областной школы здорового образа жизни, а также эксперты-специалисты учреждений системы профилактики региона. 

Специалисты из Центра медицинской профилактики  и сотрудники Управления по контролю  за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области  рассказали, в частности, о признаках, причинах и последствиях депрессивных состояний. Шла речь о мерах профилактики ВИЧ-инфекции, о том, как не стать жертвами насильственных действий, как не попасть на удочку наркоторговцев в социальных сетях.

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