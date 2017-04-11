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Общество

Более 8 кг семян без сертификата запретили ввозить в Псковскую область сотрудники Россельхознадзора

Специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в пункте пропуска Лудонка Пыталовского района запретили ввоз в Россию свежих яблок, семян гороха и ячменя, а также горшечное растение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Отметим, что общий вес семян составлял 8,3 кг. Ручную кладь без фитосанитарных сертификатов везли из Латвии.

В многостороннем автомобильном пункте пропуска Бурачки Себежского района к ввозу из Латвии запрещены семь саженцев декоративных растений.

Запрещенная подкарантинная продукция возвращена на сопредельную территорию.

Управление обращает внимание частных лиц, что в Россию разрешается ввозить в ручной клади и багаже не более 5 кг продуктов растительного происхождения и не более 1-2 букетов среза цветов без сопровождения фитосанитарным сертификатом. В то же время в соответствии с законодательством запрещено ввозить любой картофель без фитосанитарного сертификата.  Запрещен также ввоз посевного и посадочного материала: семян растений, рассады, саженцев, цветов в горшках, отводок, черенков, клубней, луковиц, корневищ, корней.

 

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